Mejor coordinación y detección temprana: Andalucía refuerza la atención de la insuficiencia cardíaca

La insuficiencia cardíaca es la enfermedad cardiovascular más común en Andalucía, que afecta al 6% de la población. “Es como el final de todas las enfermedades cardiológicas”, destaca el doctor Juan José Gómez Doblas, jefe de servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular de Andalucía, que advierte que se trata de una patología en aumento.

“El hecho de que tengamos cada vez personas más mayores y que además tengamos mejores tratamientos hace que tengamos una población con más insuficiencia cardíaca”, señala el doctor Doblas, que defiende que es “un problema de salud muy importante” que requiere además una atención multidisciplinar.

“Para tratar con éxito esta patología, que suele ser crónica y en pacientes con edad avanzada, es fundamental la colaboración entre enfermería, cardiología, especialmente Atención Primaria y medicina interna”, explica el profesional.

Programa innovador

Por ese motivo, en 2023 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió hacer frente a esta situación, identificando cuáles eran los tres retos de la atención de esta enfermedad e impulsando el diseño de un plan de mejora asistencial, en colaboración con Boehringer Ingelheim, que se ha implementado en seis áreas sanitarias en las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada. El Hospital Clínico ha sido uno de los centros que ha participado en este pilotaje.

Los resultados de dicho plan, tras dos años de trabajo en estas seis áreas sanitarias, han sido expuestos este viernes en el salón de actos del Clínico, donde se ha celebrado una jornada a la que han acudido casi medio centenar de profesionales del sistema sanitario andaluz, con el objetivo de poner valor los logros obtenidos con el programa MAIC (Modelos Asistenciales de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardíaca) y plantear mejoras que den respuesta a los principales retos en el abordaje de la insuficiencia cardiaca en Andalucía.

“Lo que hemos encontrado es que se ha producido un cambio en la estructura de atención en insuficiencia cardíaca radical”, ha afirmado el doctor Doblas, que ha recordado que el fin que se persigue en la atención de esta patología es que “aunque haya más casos, estén mejor e ingresen poco”.

Mejora diagnóstico precoz

Uno de los resultados más destacados es la mejora en la detección temprana de la insuficiencia cardíaca, que en ciertas áreas sanitarias ha llegado a duplicarse en comparación con la capacidad de diagnóstico precoz previo a la implementación de MAIC. “Esto supone un salto en la calidad asistencial, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, puesto que el diagnóstico temprano es esencial para mejorar los resultados de pacientes”, ha resaltado la Junta en un comunicado.

El Hospital Clínico celebra una jornada para exponer los logros del programa MAIC / A.T.

Otro de los grandes logros conseguidos, gracias a las mejoras implementadas en los últimos dos años, es que se ha conseguido aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles para tratar esta patología en algunas áreas sanitarias de la comunidad.

Mayo coordinación

Por otro lado, se ha destacado la creación de guías y protocolos de actuación que han permitido mejorar la coordinación entre los distintos niveles de atención sanitaria a la hora de detectar, tratar y realizar el seguimiento de los pacientes.

Mejorar la coordinación era uno de los aspectos fundamentales, como ha explicado el doctor Doblas, ya que “no es un problema de recursos, sino un problema de coordinar y organizar bien los recursos disponibles en la sanidad pública andaluza, fundamentalmente los recursos de Atención Primaria, de enfermería y de hospitalización”.

Además de haber mejorado esa interrelación, lo que ha permitido aumentar el diagnóstico precoz, el doctor Doblas también ha puesto en valor que se han diseñado una serie de indicadores estables, para evaluar cómo es la atención a estos pacientes y medir la reducción de ingresos y mortalidad.

Prevenir la enfermedad

“Gran parte de las personas que están aquí son directivos de esos hospitales y de esas áreas de gestión sanitaria, que son los que permiten que se pueda producir ese ámbito de comunicación y que ponen los medios para que se produzca”, ha añadido el doctor Doblas en relación con la jornada que este viernes ha celebrado el Hospital Clínico.

Por su parte, el delegado territorial de Salud en Málaga, Carlos Bautista, que ha acudido al acto junto con el director gerente del complejo hospitalario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, ha subrayado que los profesionales “han hecho un proyecto brillante coordinado con otras áreas, hospitales y distritos de toda Andalucía”.

Asimismo, ha aprovechado para recordar que la insuficiencia cardíaca está muy relacionada con los malos hábitos de vida, como el tabaco, el sedentarismo, la obesidad o la alimentación. Por ello, ha aprovechado para animar a los andaluces a mejorar su estilo de vida y apostar por unos hábitos saludable que ayuden a prevenir enfermedades como esta.