Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: "La mejor decisión de mi vida"

La estadounidense Michele Bennet se dio cuenta de que su vida en Phoenix debía cambiar. Trabajaba como mínimo 55 horas a la semana y llegaba incluso a las 80, tenía en un estrés constante porque "vivía para trabajar" y le inquietaba la arraigada cultura de las armas que existe en Arizona. "Siempre me sentía atrapada en la lucha o la huida, quería vivir en un lugar menos estresante y más seguro", afirma esta mujer de 44 años. Para ello, decidió dar un cambio radical a su trayectoria vital y mudarse a Málaga, lo que considera "la mejor decisión de mi vida".

Así lo ha narrado la estadounidense al medio 'Business Insider', al que ha explicado cómo ha cambiado su día a día tras trasladarse hace un año a la Costa del Sol, donde se ha visto sorprendida por el ritmo de vida más calmado, la forma de ser de sus habitantes y, sobre todo, sus precios, más reducidos que en su país natal.

"Estaba agotada laboralmente, así que dejé mi trabajo, vendí mi casa y me mudé a España. Fue la mejor decisión de mi vida", ha señalado Bennet, que ha indicado que siempre le había atraído el país, pero nunca había estado, así que estuvo más de un año planificando su traslado e investigando el lugar idóneo al que trasladarse. "Al principio pensé en vivir en Barcelona porque quería estar en una gran ciudad junto al mar, pero una amiga que ha vivido en Valencia y Sevilla me convenció de que Málaga me gustaría más. Me alegro de que lo hiciera", ha afirmado.

El cambio de vida de esta estadounidense que decidió mudarse a Málaga

Tras vender todas sus pertenencias para costear el billete de avión, todos los gastos que podría ocasionarle la mudanza y sus primeros meses en Málaga, emprendió el viaje hacia el que convertiría en su nuevo hogar: "Estaba nerviosa por subirme a ese avión, pero creo que sería una locura hacer este tipo de movimientos sin estar nerviosa. Pero, aun así, mis preocupaciones no eran tan grandes como mis razones parar querer dejar Estados Unidos".

Michele Bennet / Business Insider

Un esfuerzo y un salto al vacío que mereció la pena para Bennet, que ha recalcado que su vida en Málaga, comparada con la que llevaba en Phoenix, "parece la noche y el día". "Mis niveles de estrés fueron considerables el año pasado. Cuando aún vivía en Estados Unidos, tenía un eczema terrible por el estrés en todas las manos. Pero al mes de vivir en España, desapareció por completo", ha narrado la mujer, que ha afirmado que "mi vida ha cambiado para mejor".

"Vivir tan cerca del mar e ir a la playa me permite disfrutar de una vida mucho más relajada", ha continuado la estadounidense, que ha asegurado que aún tiene que recordarse que debe bajar el ritmo e ir sin prisas para disfrutar del momento. "Siento que en Estados Unidos la gente vive para trabajar, mientras que en España trabajan para vivir. Aquí la gente no responde correos a las 9 de la noche, fuera del horario laboral. La idea de una vida más tranquila y relajada me atraía mucho", ha añadido.

La belleza de Málaga y sus precios, sus aspectos favoritos de la ciudad

Para Bennet, otros de los aspectos que la han conquistado es la riqueza patrimonial de la provincia y su amplia vida cultural, con el Museo Picasso y la casa natal del pintor como dos de sus enclaves favoritos. "La arquitectura de Málaga es muy diferente a la de Estados Unidos. Voy caminando al supermercado y paso por delante de una fortaleza gigante. Incluso después de un año viviendo aquí, todavía me sorprende", ha indicado.

Además, puede disfrutar de la belleza de la capital desde el propio corazón de la ciudad, pues ha asegurado que reside en pleno Centro de la ciudad, con la Alcazaba a la vuelta de la esquina: "El barrio es precioso, sobre todo en esta época del año, aunque suele estar lleno de turistas, lo que a veces puede resultar un poco excesivo".

Pero si un detalle ha dejado sin palabra a la estadounidense es el coste de vida de Málaga, muy inferior al de Estados Unidos: "Tuve la suerte de encontrar un apartamento de dos habitaciones con aire acondicionado, lavavajillas y una terraza enorme. Tiene unos 84 metros cuadrados. A veces, sentado en el sofá, mirando la terraza, veo la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Es increíble. Y pago unos 1.325 euros, lo cual es bastante asequible".

Tal y como ha señalado, en el último año ha notado cómo los precios de las viviendas y los alquileres han subido en Málaga, pero "no tan drásticamente como en Estados Unidos en los últimos dos años". "Me siento un poco culpable al saber que vender mi casa por unos 525.000 dólares y tener un poco ahorrado me permite comprar una casa que los vecinos no pueden. Esa es una de las razones por las que intento contribuir. He hecho algo de voluntariado cuidando la colonia de gatos callejeros del barrio", ha añadido.

Su mudanza a Málaga, el mejor cambio de vida para Michele

"Sigo dependiendo de mis ahorros y estoy explorando la posibilidad de trabajar en línea por mi cuenta. No quiero trabajar para una empresa estadounidense, así que he estado publicando mucho en redes sociales y también haciendo trabajo de asistente virtual", ha recalcado la mujer, que ha asegurado que su objetivo es continuar estudiando el idioma para matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Mientras tanto, disfruta de su clima, su gastronomía y sus habitantes, una "gente encantadora", aunque le ha costado hacer amigos porque su español no es "ni de lejos fluido". "Pero voy a una escuela de idiomas donde he hecho algunos amigos. También he hecho algunos asistiendo a reuniones y a través de grupos de Facebook", ha señalado.

De igual modo, la estadounidense ha indicado que se enfrente a la dificultad de encontrar pareja en Málaga, ya que la comunidad lésbica en Málaga es "muy pequeña". "Aunque Torremolinos es reconocido como la capital gay de la Costa del Sol, está dirigido principalmente a hombres. No hay ningún bar lésbico allí", ha señalado la mujer que, a pesar de estos pequeños retos en su camino, ha asegurado que el trasladarse a Málaga ha sido la mejor idea que nunca pudo tener.