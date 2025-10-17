La gasolina baja a niveles de junio tras el acuerdo entre Israel y Hamás

El precio de los combustibles empieza a reflejar en Málaga el importante descenso que acumula el petróleo Brent, en especial después de que se haya firmado el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. En la última semana, los carburantes se han abaratado de media en más de un 0,5%, al tiempo que el barril de crudo bajaba este martes casi un 1,5%, hasta rozar los mínimos de todo 2025.

Ahora encontramos la gasolina a precios del pasado mes de junio, justo cuando arrancaba el verano, en numerosas estaciones de servicio. Recordemos que la situación era bien distinta en mayo, poco después de que Donald Trump anunciara aranceles masivos, que luego fueron aplazados o directamente retirados.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía ha informado en estos días de un superávit histórico de cara a 2026, tanto por el aumento de bombeos de países de fuera de la versión ampliada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) como por la contención de la demanda, también en parte por el aumento del mercado de vehículos eléctricos, si atendemos la situación que vive la Unión Europea.

Incluso para el barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas, la reducción también es significativa. Ahora se cambia a 58 dólares, también cerca de los mínimos para lo que va de año. Los conductores con vehículos de combustión, como indicábamos, están de enhorabuena. El Boletín Petrolero de la Unión Europea incide en que los números actuales son los de la segunda quincena de junio.

La tensión en Oriente Medio ha arrojado un verano de precios al alza, que no se relajaron hasta que empezaron a anunciarse medidas dirigidas a buscar una paz duradera en Gaza. En este momento, el precio medio del litro de gasóleo en España se encuentra en algo más de 1,4 euros. Es su nivel más bajo desde la última semana de junio. Y también cae la gasolina, en su caso ya por tercera semana consecutiva y en los últimos siete días hasta en un 0,54% (dos centésimas menos que el diésel), hasta estar de media en 1,473 euros por litro.

Las gasolineras más baratas

En base a los números que a diario y en tiempo real actualiza el Gobierno central, a través de la web geoportalgasolineras.es, a estas alturas de octubre podemos encontrar gasolina en Málaga a un precio de 1,307 euros. En concreto debemos desplazarnos hasta la localidad de Cuevas de San Marcos, cerca del límite provincial con Córdoba, y localizar la gasolinera de la sociedad cooperativa Nuestra Señora del Carmen.

Le siguen a un coste de 1,345 euros por litro otras cuatro estaciones de servicio. Una corresponde a la cadena Petroprix y se encuentra en la urbanización La Leala de Arroyo de la Miel, mientras que las otras tres son de Ballenoil. De estas últimas, una se localiza muy cerca de la anterior, en La Leala también, mientras que otra está en la calle Pacharán de este mismo núcleo del término de Benalmádena. La que completa el listado de las cinco estaciones con la gasolina a un menor precio dentro la provincia la hallamos en Camino del Higueral, en Vélez-Málaga.

La misma gasolinera de Cuevas de San Marcos es la que muestra el gasóleo a un menor precio, en concreto el litro sale a 1,246 euros. A continuación, a 1,259 euros localizamos este combustible en la estación de servicio que Petroprix posee en la localidad de Churriana.

Las siguientes tres gasolineras con el gasóleo a mejor precio lo mantienen a 1,279 euros por litro. Todas ellas se encuentran también en el término municipal de la capital. De Petroprix es la localizada en la calle Licurgo, corresponde a Ballenoil la de la avenida de Velázquez número 113, mientras que la que completa este listado se encuentra en la calle Diderot y responde al nombre de E. S. Las Palmeras.

Las organizaciones de consumidores insisten desde hace unos años en que multitud de vehículos vienen ya equipados con aplicaciones y herramientas que permiten localizar las gasolineras que mejor resultado ofrecen en precio.

No obstante, el usuario deberá también considerar si desviarse de su ruta le resulta o no rentable a la hora de intentar ahorrar unos céntimos en cada repostaje. Por cierto, si echamos la vista a octubre de 2024, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta, de media, 1,2 euros menos. Pero de gasóleo, el coste es superior en 1,1 euros.