La Junta elige a las constructoras que levantarán el tercer hospital de Málaga

Nuevo paso clave en la construcción del tercer hospital de Málaga. Tras evaluar todas las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación ha propuesto este viernes que se adjudique el contrato mixto de las obras del nuevo hospital y la explotación de los aparcamientos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Obrascón Huarte Lain SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez Sando SAU, y Vialterra Infraestructuras SA.

Según se recoge en el informe técnico, esta alianza empresarial ha logrado la máxima puntuación con un total de 95,42 puntos sobre 100, después de analizar los criterios evaluables. Supera así a la oferta de la UTE de Dragados SA, Sacyr Construcción SA y Verosa Proyectos y Servicios SLU, que ha obtenido 78,93 puntos, y a la unión de Ferrovial Construcción SA, FCC Construcción SA, Heliopol SAU y Guamar SA, que ha conseguido una puntuación de 78,58.

La UTE de OHLA, Sando y Vialterra ya se había posicionado como la favorita el pasado 7 de octubre, al obtener la mejor puntuación técnica (43,42 puntos) y presentar la oferta económica más competitiva (449.059.710,79 euros sin IVA), que suponía una rebaja de más de 50 millones de euros respecto al precio de licitación inicial, fijado en 607.515.932,53 euros (con IVA).

En cuanto a los otros aspirantes, la oferta de Dragados, Sacyr y Verosa Proyectos y Servicios ascendía a 476.975.318,93 euros; mientras que la de Ferrovial, FCC, Heliopol y Guamar se reducía a 470.247.456,53 euros.

Criterios evaluados

Los criterios que se han tenido en cuenta en el último informe han sido las mejoras técnicas y de sostenibilidad, el seguimiento y control de la ejecución de la obra utilizando metodología BIM, la propuesta de ampliación del plazo de garantía de las obras, la oferta económica para la ejecución de la obra y la propuesta de reducción de la tarifa por estancias en aparcamientos.

No obstante, aunque la Mesa de Contratación ya ha realizado este viernes la propuesta de adjudicación, aún debe formalizarse en las próximas semanas. De manera que, una vez que se completen los trámites burocráticos y se adjudique oficialmente, se podrá comenzar con las obras del tercer hospital, que, según anunció el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, la semana pasada, se prevé que se inicen en los primeros meses de 2026.

El plazo de ejecución de las obras del que será el mayor complejo hospitalario de Andalucía es de 75 meses, por lo que la inauguración sería en el año 2032.

Construcción por fases

Las obras se dividirán en dos fases, que comenzarán con la construcción del edificio destinado a los aparcamientos, que tendrá siete plantas de altura y tres bajo rasante. Esta primera etapa cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera fase, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda, que durará 60 meses y está destinada a la construcción del edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / L.O.

Según ha resaltado la Consejería en ocasiones anteriores, este nuevo hospital se convertirá en uno de los proyectos sanitarios de “más envergadura” de la comunidad autónoma, que “transformará en profundidad la capacidad asistencial de la provincia malagueña para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía con una visión de presente y de futuro”.

Más de 800 habitaciones

En concreto, el centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

En cuanto al diseño del centro, desde Salud destacan que ha sido concebido desde una “perspectiva de humanización”. De manera que, cada espacio ha sido pensado para mejorar la experiencia del paciente y favorecer el bienestar de las familias, incorporando criterios de confort, accesibilidad y cercanía que “refuerzan la dimensión humana del cuidado”.