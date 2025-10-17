Con Málaga denuncia la «actitud caciquil» de la edil de Churriana

La coportavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha denunciado la «actitud caciquil» y la «gestión cortijera» de la concejala de Churriana, Mercedes Martín, al entender que discrimina a colectivos críticos y reivindicativos como la asociación ecologista Ciriana.

La concejala reclamó que el distrito de Churriana no se gestione «en modo compadre», sino bajo el principio «de la igualdad y el trabajo participativo con los vecinos y vecinas». Para Toni Morillas, se trata de una forma de gestión «que tantas veces caracteriza al Partido Popular: o me bailas el agua y estás conmigo, o te aplico la mano dura y te privo de usar los espacios públicos que son de todos los vecinos».

Las críticas de la representante de Con Málaga se hacen eco de las palabras de la asociación Ciriana en La Opinión el pasado 30 de septiembre, que denunciaba el «boicot» de la concejala Mercedes Martín, al no poder celebrar en la biblioteca de Churriana la 14 edición anual de su mercadillo navideño de libros, fuente principal de sus ingresos, a causa de unas obras previstas para diciembre.

Maricruz Torres, representante de Ciriana, señaló entonces que la propia concejala les trasladó su «animadversión personal» en una reunión en diciembre de 2022, por una denuncia a la Fiscalía de Ciriana -que fue archivada- sobre la cesión de la caseta municipal de la Juventud del distrito, a un colectivo entonces sin registrar y del que formaba parte Mercedes Martín.

Ciriana también informó de que por la misma «animadversión», no pudieron celebrar la segunda edición del evento cultural ‘Misterios de la Historia’ en 2024.

Maricruz Torres explicó el pasado miércoles, durante su encuentro con Con Málaga, que todavía no se ha producido ninguna comunicación del distrito sobre si podrán contar con algún espacio alternativo para el mercadillo.

Soterramiento de cables

Toni Morillas también calificó como «ejemplo de gestión cortijera» de la edil de Churriana, la planificación del soterramiento de cables en el distrito: «Tienes a la mayoría de los vecinos de Churriana que llevan años pidiendo el soterramiento, les dicen que sí, que lo incorporan a los presupuestos; estamos en octubre y no solo no han hecho nada sino que han puesto farolas en un carril de tierra, con pocos vecinos y donde apenas pasa gente y donde no hay equipamientos públicos como sí en otras zonas».

Farolas instaladas en el carril de tierra de calle Benín, una vía sin recepcionar, critica Con Málaga. / A.V.

La concejala de Con Málaga se refiere a la calle Benín que, resalta, «es un carril sin recepcionar».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales respondieron ayer a las críticas de Con Málaga a la gestión de Mercedes Martín asegurando que «las peticiones, sugerencias y demandas de los colectivos y asociaciones que llegan a través de los canales oficiales, como puede ser la Junta Municipal del Distrito, son atendidas, valoradas y, si procede, atendidas de forma conveniente».

Con respecto al alumbrado de la calle Benín, las mismas fuentes indicaron que era «la única vía municipal del distrito» sin alumbrado público.

«Las farolas que se han instalado están dentro del Acuerdo Marco del Alumbrado Público del Ayuntamiento de Málaga. Gracias a esta intervención se ha mejorado la visibilidad de la zona», indicaron.