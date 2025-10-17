Movilidad
Málaga escoge a la consultora que estudiará las posibilidades de un aparcamiento disuasorio en el Arroyo de Totalán
La ingeniera Doymo gana el concurso impulsado este verano para analizar la posible demanda y las alternativas técnicas
El Ayuntamiento de Málaga ha escogido ya a la consultora que estudiará las posibilidades de un aparcamiento disuasorio entre la capital y el Rincón de la Victoria, en concreto, en el entorno de la MA-24 y el arroyo Totalán.
La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) ha adjudicado el contrato por 54.354,5 euros (IVA incluido) a la consultora e ingeniera Doymo, con sede en Barcelona. Tendrá un plazo de cuatro meses para redactar el documento.
Objetivo del estudio
En este estudio que Smassa se definirá la demanda potencial que tendría este equipamiento, así como la capacidad que debería tener o incluso qué modalidad sería más óptima, como un parking subterráneo o en altura, además de una propuesta de usos en su cubierta. En este sentido se deberán estudiar condicionantes como la inundabilidad -está al lado del río Totalán-, servidumbres o el impacto visual.
También se analizará la mejor fórmula de gestión en función de las necesidades operativas que existan con las redes de transporte público actuales, entre lo que se incluye la EMT, el Metro o el Consorcio de Transporte, así como vías de movilidad blanda como es la bicicleta o los patinetes, entre otros. Aquí se analizará también si se opta por un aparcamiento íntegramente disuasorio o si se reservan también plazas en rotación o para residentes.
"Todo ello con el fin de ofrecer una alternativa al usuario del vehículo privado para acceder al centro de la ciudad y a los barrios", indican los pliegos, que defiende la necesidad de avanzar hacia una intermodalidad que sea "competitiva" con el vehículo privado.
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España