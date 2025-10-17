Málaga escoge a la consultora que estudiará las posibilidades de un aparcamiento disuasorio en el Arroyo de Totalán

El Ayuntamiento de Málaga ha escogido ya a la consultora que estudiará las posibilidades de un aparcamiento disuasorio entre la capital y el Rincón de la Victoria, en concreto, en el entorno de la MA-24 y el arroyo Totalán.

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) ha adjudicado el contrato por 54.354,5 euros (IVA incluido) a la consultora e ingeniera Doymo, con sede en Barcelona. Tendrá un plazo de cuatro meses para redactar el documento.

Objetivo del estudio

En este estudio que Smassa se definirá la demanda potencial que tendría este equipamiento, así como la capacidad que debería tener o incluso qué modalidad sería más óptima, como un parking subterráneo o en altura, además de una propuesta de usos en su cubierta. En este sentido se deberán estudiar condicionantes como la inundabilidad -está al lado del río Totalán-, servidumbres o el impacto visual.

En amarillo, la parcela donde se proyecta el aparcamiento disuasorio en el Arroyo de Totalán. / Google Maps

También se analizará la mejor fórmula de gestión en función de las necesidades operativas que existan con las redes de transporte público actuales, entre lo que se incluye la EMT, el Metro o el Consorcio de Transporte, así como vías de movilidad blanda como es la bicicleta o los patinetes, entre otros. Aquí se analizará también si se opta por un aparcamiento íntegramente disuasorio o si se reservan también plazas en rotación o para residentes.

"Todo ello con el fin de ofrecer una alternativa al usuario del vehículo privado para acceder al centro de la ciudad y a los barrios", indican los pliegos, que defiende la necesidad de avanzar hacia una intermodalidad que sea "competitiva" con el vehículo privado.