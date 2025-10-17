El precio de la vivienda en compra y alquiler en Málaga ha subido ya más de un 50% en cinco años

La escalada de los precios de la vivienda prosigue en Málaga. El último informe de la consultora inmobiliaria Gesvalt, con datos al tercer trimestre de 2025, recoge que el valor actual de las casas a la venta (que ronda de media los 2.892 euros por metro cuadrado) está un 12,4% por encima de hace un año. En el último trimestre en concreto, el valor se ha encarecido un 1,9%. Igual de disparado aparece el precio del alquiler. El valor de las viviendas en arrendamiento en la provincia ha crecido un 10,8% hasta situarse en un valor medio de 16,93 euros por metro al mes.

Mirando la vista atrás, la dinámica del mercado inmobiliario de Málaga resulta impactante: desde 2020, hace ahora cinco años, el precio de venta de las casas se han encarecido un 51% (estaba en 1.914 euros por aquel entonces) mientras que el del alquiler (que se movía en 10,8 euros el metro) lo ha hecho un 56,4%, según Gesvalt.

"El precio medio de la vivienda en España mantiene su trayectoria ascendente, reforzando la tendencia de crecimiento observada en los últimos años", apunta la consultora. La subida sigue así "intensificando la presión sobre la accesibilidad en determinados mercados".

La provincia malagueña muestra una tendencia de subida, en esta ocasión, algo inferior a la del conjunto de España. En el caso de la vivienda en venta, el aumento interanual de precios a nivel nacional es del 13,8%, con un valor de 1.886 euros el metro, y del 3,9% en el último trimestre.

Málaga continúa instalada así en el grupo de provincias donde más suben los precios (Valencia firma un 17,8%, Madrid un 15,2%, Cantabria un 14,4%, Alicante un 14,1%, Barcelona un 13,8%, Asturias un 13,3% y Murcia un 12,8%, por citar las plazas que la preceden). En valores absolutos, es la cuarta más cara de España tras Baleares (3.358 euros el metro), Guipúzcoa (3.184), y Madrid (3.103). Quinta y sexta son Vizcaya (2.653) y Barcelona (2.288).

Escenario de financiación

La consultora afirma, por otro lado, que los actuales tipos del Banco Central Europeo (BCE) y el nivel del Euríbor (actualmente en el 2,17%) continúan teniendo "un impacto directo sobre la financiación hipotecaria, facilitando el acceso al crédito y reforzando el repunte en el volumen de operaciones inmobiliarias".

El esfuerzo teórico necesario para la compra por parte de las familias sigue en tasas excesivas, aunque se reduce ligeramente. Gesvalt cita el último dato del Banco de España, que arroja que una familia de renta media necesitaría 7,3 años de sus ingresos totales para adquirir una vivienda (en el informe anterior eran 7,2 años). "Este indicador refleja una leve pérdida de capacidad adquisitiva, en un contexto de precios al alza que continúa tensionando el acceso a la vivienda para los hogares medios", reconoce.

Gesvalt calcula que para comprar una vivienda de valor promedio y una superficie de 90 metros cuadrados sería necesario en España un desembolso de 169.740 euros, frente a los 149.220 del año pasado. En el caso de la provincia de Málaga, el valor se iría a los 260.280 euros en un piso del mismo tamaño (casi 30.000 euros por encima de los 231.570 euros de valor medio estimado con los precios de hace un año). Los precios del mercado inmobiliario malagueño están un 53% por encima de la media nacional.

Alquileres disparados

El alquiler por contra, sigue una dinámica totalmente alcista, sin síntomas de desaceleración. El citado crecimiento interanual de Málaga del 10,8%. "El mercado de alquiler mantiene una dinámica de crecimiento destacada", afirma Gesvalt, que constata aumentos generalizados en todas las provincias, muchas de ellas por encima del 12%, y con picos máximos en Zamora (19,4%), Segovia (16,3%) y Teruel (15,0%).

En rentas reales, los 16,93 euros de Málaga están detrás de Barcelona (23,65), Madrid (21,81), Baleares (19,88) y Guipúzcoa (18,11). En este escenario, los niveles de precios son cada vez más inquietantes: alquilar una vivienda de 90 metros en Málaga rondaría los 1.500 euros al mes.

La capital y Marbella

El informe de Gesvalt refleja que la ciudad de Málaga presenta un precio medio de 2.932 euros por metro (un 14% más que hace un año), lo que para un piso de 90 metros de promedio daría un valor de mercado de 263.880 euros. Las capitales más caras de España son San Sebastián (4.789), Madrid (4.326), Barcelona (4.043), Palma de Mallorca (3.323) con Málaga quinta, por delante de Bilbao (2.851). Cádiz (2.473), Valencia (2.436), Vitoria (2.334), Pamplona (2.271), por citar las siguientes posiciones.

Por el lado del alquiler, Málaga capital también está en el pelotón de cabeza, con 16,01 euros por metro al mes. Barcelona (28,89), Madrid (26,82), San Sebastián (19,44), Palma (18,72) y Valencia (16,05) encabezan la lista, con Málaga en sexto lugar.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

Los precios máximos de la provincia, en todo caso, se dan en Marbella, con 3.567 euros el metro en precio a la venta y un alquiler de 21,86 euros el metro. El resto de la Costa del Sol (el informe de Gesvalt incluye a Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Mijas y Torremolinos) se mueve en una horquilla de entre 2.500 y 3.000 el metro en las viviendas a la venta y en la franja de entre 14 y 17 euros el metro en la renta mensual de alquiler. Vélez-Málaga, en el litoral oriental, presenta por contra valores medios bastante más moderados: 1.663 euros el metro en compra y 8,50 euros en alquiler mensual.