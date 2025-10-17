Bienestar animal
Prohibido adoptar gatos negros en Málaga para evitar rituales esotéricos este Halloween
El Ayuntamiento de Terrassa ha puesto el veto municipal a las adopciones de estos animales, hasta el próximo 10 de noviembre. Veto al que se suma la protectora de animales malagueña con el fin de proteger a estos felinos
Adoptar gatos negros o blancos en octubre no va a ser fácil en Málaga. Esta práctica se intenta bloquear desde la Protectora de Animales para ni alimentar costumbres vinculadas con lo esotérico, que encuentran en Halloween una época propicia y en la que los gatos negros son las víctimas preferidas.
En la Europa de los siglos XVI y XVIII fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería, tras ser sometidas a horribles torturas. Desde entonces, se extendieron muchos mitos sobre las brujas, que permanecen hasta ahora, como que podían transformarse en gatos negros o que estos eran sus familiares ya fallecidos. Por eso, desde la Edad Media se extendió la creencia de que los gatos negros estaban relacionados con la brujería y el mal augurio.
Creencias que 400 años después parecen no haber desaparecido. Hay quién aún cree en estos mitos y lleva a cabo macabros ritos con estos animales, sobre todo en el mes de Halloween. Es por ello que el Ayuntamiento de Terrassa ha puesto el veto municipal a las adopciones de estos felinos, hasta el próximo 10 de noviembre. ¿El objetivo? Protegerlos de tales rituales esotéricos.
Aunque se trata del primer Ayuntamiento en poner en marcha esta normativa, no es una medida novedosa, ya que desde diversas protectoras se lleva haciendo años. Una de ellas es la Protectora de Animales de Málaga: "Desde hace años no dejamos que se adopten gatos ni negros ni blancos", asegura Carmen Manzano, presidenta de la plataforma.
Ni blanco ni negro
La aclaración del color es relevante, ya que en estos ritos no solo se buscan a felinos negros, sino en general a gatos de un color "puro, virgen, sin manchas, en definitiva unicolor”.
Manzano tomó la medida de prohibir estas adopciones durante el mes de Halloween debido a los ritos y sacrificios que se llevan a cabo en la ciudad: "Todo comenzó hace años, cuando denunciamos sacrificios de estos animales en la zona de Gibralfaro", recalca.
Desde entonces la plataforma animal no deja que se adopten gatos negros ni blancos desde "octubre hasta diciembre".
