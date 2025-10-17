Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis

La cultura del tapeo es uno de los sellos más distintivos de Andalucía en su conjunto y Málaga en particular, con inmensidad de bares y restaurantes localizados por toda la provincia que ofrecen los bocados más selectos por apenas unos euros. Y para sacar pecho de la riqueza de sus productos y la importancia de las tapas en su cultura gastronómica, son cada vez más los municipios malagueños que celebran su propia ruta de la tapa.

Es el caso de Pizarra, que desde este viernes hasta el domingo celebra su XVII Ruta de la Tapa ofreciendo a sus vecinos y visitantes 14 tapas gourmet dirigidas al público adulto, 8 tapas infantiles y 8 cócteles que se podrán degustar en 14 bares y restaurantes de la localidad. Todas estas tapas de autor podrán degustarse por un precio de cuatro euros, con la bebida gratis, mientras que las tapas infantiles costarán tres euros y los cócteles, cinco euros.

Además, durante este viernes, el primer día en el que se celebra la ruta, los usuarios podrán catar sus tapas gratis. Para ello, deberán realizar compras por, al menos, 10 euros, en comercios asociados a Fedelhorce, la federación empresarial que representa a un millar de pymes de la comarca del Guadalhorce y el Área Metropolitana de Málaga. De ese modo, cada sello que consigan en estas compras se podrá canjear a través de la aplicación FedelAPP por una tapa gratis hasta un máximo de tres.

Los participantes en esta ruta de la tapa que comenzó su andadura en 2007 y está declarada Fiesta Singular de la Provincia de Málaga no solo podrán degustar todo tipo de creaciones culinarias, sino que también podrán obtener premios económicos que oscilan entre los 50 euros y los 200, según la cantidad de tapas que prueben.

Tapas de autor a cuatro euros en este municipio de Málaga

Para ellos, los usuarios tendrán que sellar las tapas degustadas a través de la aplicación de la federación o el 'tapaporte' de papel, que les permitirá entrar en este sorteo. De ese modo, quienes prueben entre 4 y 6 tapas podrán optar a un premio o tarjeta monedero de 50 euros, mientras que los que consuman entre 7 y 8 tapas podrán conseguir un premio de 75 euros. Una cifra que aumenta a los 100 euros para quienes degusten entre 9 y 10 tapas, o a 125 euros para los que coman entre 11 y 12 de las tapas participantes.

Para quienes consigan sellar 13 tapas, se sortea un premio de 150 euros y quienes hagan la ruta completa podrán conseguir 200 euros o una tarjeta monedero con ese importe.

Los bares y restaurantes participantes, por su parte, competirán por los premios otorgados por el jurado técnico a Mejor Tapa 2025 y Premio a la Innovación 2025, así como a los premios escogidos por el jurado popular, como la Tapa Más Popular, Mejor Atención al Cliente, Cóctel Más Popular y la Tapa Infantil más Popular.

Los bares participantes en la Ruta de la Tapa de Pizarra

En esta nueva edición de esta ruta que buscar dar a conocer los principales bares y restaurantes pizarreños participarán 14 bares del municipio, como son 'La Azotea', 'Rotiseria', bar 'el Tropezón', restaurante 'Los Limoneros', bar 'el Pabellón', 'El Rodeo Food Burger', 'La Vaka Heladería', la cafetería 'Kiwi', 'La Talega Mediterránea', 'Trattoria Di Capri', gastrobar 'Los Pacheco', 'La Esquinita', 'Antigua Confitería' y 'Churros y Chocolate Adan'.

En cuanto a la ruta de cócteles, estará formada por los establecimientos ''La Azotea Cóctel', 'Sala Alex's', 'Yuka Classic', 'Milord Lounge', 'Palacio Café & Copas', 'Aura Tardeo & Night Club', 'Nugaru', y 'Pub Mario's'.

Además, los asistentes a la XVII Ruta de la Tapa de Pizarra dispondrán de servicio de ludoteca para los menores de entre 3 y 12 años de 22.00 a 2.00 horas el viernes, de 15.00 a 19.00 horas y de 22.00 a 2.00 horas el sábado, y de 15.00 a 19.00 horas el domingo.