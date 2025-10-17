Puente de la Aurora, agujero del tamaño de una mano

A punto de cumplir su centenario, el puente de la Aurora empieza a dar muestras visibles del paso de los años. Con la calzada deteriorada, zonas oxidadas y un agujero en el tablero por el que puede pasar una mano, la situación de esta estructura empieza a preocupar. Es un puente que soporta un importante tránsito de personas y vehículos diarios, ya que es la conexión de la calle Mármoles con el Centro de Málaga, siendo una pieza clave en la permeabilidad del barrio de la Trinidad.

Empezó siendo un vídeo que subió un vecino de Málaga en el que se veía un agujero en el tablero del puente de la Aurora por el que se veía el cauce del Guadalmedina. Pero es que comprobó en el vídeo que pasaba una mano por esa grieta, convirtiendo la curiosidad en algo muy llamativo y que se viralizó rápidamente.

El agujero se encuentra en la unión de dos placas de hormigón de 5 centímetros de grosor, en la acera sur y cerca ya de la rampa de acceso desde el Pasillo de Guimbarda. Sin embargo, de uno de ellos se ha desprendido una pieza de bastante tamaño, abriendo un evidente agujero en el suelo. A esto se le une el mal estado en el que se encuentra la acera, con numerosos desperfectos por el continuado uso de la superficie.

Agujero en el tablero del puente de la Aurora. / Chaima Laghrissi

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya ha recibido la notificación de estos problemas y prevé revisar el puente en los próximos días para hacer una comprobación profunda del estado de la infraestructura.

Historia del puente

Este puente fue terminado en 1930, tras dos años de obra, que se impulsaron tras la inundación que sufrió Málaga en 1907. El ingeniero madrileño José Roibal se hizo cargo de la dirección de la construcción, modificando en parte el proyecto inicial de Manuel Giménez Lombardo. Para las pruebas de resistencia se utilizaron sacos de arena, y la prueba en movimiento, con filas de camiones, tanques y apisonadoras.