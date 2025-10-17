El sector turístico lamenta la falta de un gran auditorio cerrado en Málaga

El sector turístico en la Costa del Solno sólo muestra su preocupación ante la necesidad de mejorar los accesos a Málaga al mismo tiempo en el que no deja de crecer el flujo de visitantes. También lamenta la falta de infraestructuras que permitan atraer grandes eventos, promovidos por firmas internacionales de primera línea, en recintos bajo techo con capacidad para miles de espectadores.

Portavoces de las principales patronales, de las agencias turísticas de Andalucía o responsables de asociaciones tan veteranas como la que agrupa a comerciantes y empresarios del centro histórico no dejan de insistir en esas oportunidades que se dejan escapar, ante la ausencia de un «pacto institucional» que agilice proyectos como el del nuevo auditorio municipal, o el vinculado a la posible ampliación de Fycma.

En esta coyuntura y ante las primaveras y otoños cada vez más cálidos en el litoral, Málaga acogerá el miércoles 19 de noviembre una de las únicas ocho fechas en España del cantante puertorriqueño Anuel AA. Con más de 10.000 localidades ya vendidas y a punto de colgar el cartel de «sold out» (agotado), el responsable de Relaciones Institucionales de Málaga Forum, Rodrigo Bocanegra, reconoce que la capital «deja escapar muchos eventos porque los recintos disponibles se quedan pequeños».

«El concierto de Anuel AA marcará el cierre a la temporada de conciertos y festivales al aire libre en la Costa del Sol, después del éxito que tuvimos con la actuación de Manuel Turizo que puso fin al ciclo del Selvatic Fest. Pero vamos a seguir ofreciendo más actividades en Málaga Forum, donde acondicionaremos un espacio cerrado para 3.000 personas y que seguirá funcionando durante las fiestas navideñas y el inicio de 2026», adelanta este portavoz.

Gala de la Guía Michelin 2026

La capital albergará en las próximas semanas otros grandes acontecimientos que, por las circunstancias ya descritas, tendrán limitaciones derivadas de los aforos. Aún con la resaca de la San Diego Comic-Con Málaga celebrada en el interior y los exteriores de Fycma, el teatro Sohrlin acogerá una nueva gala de presentación de la Guía Michelin en la provincia, después de que Marbella la acogiese hace ya una década. Será el 25 de noviembre cuando el presentador Jesús Vázquez conduzca un evento en el que hasta nueve cocineros malagueños que suman 11 estrellas prepararán algunas de sus mejores especialidades.

La capital acumula un cuarto de siglo de espera en cuanto a la construcción de un gran auditorio en el recinto portuario. La actualización del proyecto primigenio fijó en más de 200 millones de euros la inversión necesaria, de los que la mitad debieran ser aportados con inversores externos, como anunciaba recientemente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

«Tenemos una respuesta bastante satisfactoria. Todavía no hemos completado esos contactos. Pero me siento francamente contento, satisfecho por el avance que vamos teniendo hasta ahora», argumentaba el regidor de la capital malagueña.

Por lo pronto, con ese nuevo recinto bajo techo en Málaga Forum, con aforo para más de 3.000 personas, ya se trabaja también, por parte del tejido empresarial que ha hecho posible la reanudación de las actividades del autocine en la capital, para organizar una gran fiesta con motivo de Halloween o el evento familiar denominado La Gran Paellada, los días 1 y 2 de noviembre, con castillos hinchables y música en directo o concursos.

«La ciudad de Málaga no puede quedarse fuera del circuito internacional de eventos. Ya tenemos grandes aforos en verano, consolidados para la música, pero nuestro potencial sigue intacto, con inviernos cada vez más cálidos, aptos para poder programar exhibiciones de firmas del mercado de lujo, con prototipos de vehículos o acontecimientos que consoliden la ruptura de la estacionalidad turística, perseguida aquí durante décadas y que es ahora, como nunca, una realidad muy palpable», finaliza Rodrigo Bocanegra.