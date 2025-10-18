Unas 200 personas acuden en Málaga a la concentración de demócratas de EEUU contra Trump.

Unas 200 personas han participado este sábado en Málaga en la concentración convocada por integrantes del Partido Demócrata norteamericano que viven fuera de los Estados Unidos en defensa de la democracia estadounidense y contra las acciones de la Administración de Donald Trump.

Coincidiendo con protestas fijadas con el mismo fin simultáneamente en Madrid y Barcelona y en paralelo a las de EEUU y 17 países más, la acción se ha desarrollado entre cánticos acompañados de guitarras, discursos y numerosas pancartas con lemas en inglés y en español que incluían mensajes como 'Sin tiranos', versión europea del eslogan de la movilización en Estados Unidos: 'No kings' (sin reyes).

'Democrats Abroad' (DA, Demócratas en el Exterior), organización oficial del Partido Demócrata para millones de estadounidenses que están fuera de su país, invitaba a la protesta desarrollada en la céntrica Plaza de la Marina, en la que se han coreado consignas tanto en inglés como en español.

Los carteles contenían mensajes como 'Trump fascista' o en defensa de la democracia y de las libertades y contra la injusticia "porque Trump está quitando libertades a los americanos", ha asegurado a EFE la fundadora de la rama de Málaga de la organización 'Democrats Abroad', Carey Ramos.

'Querido mundo lo sentimos muchísimo, firmado 75 millones de americanos', lucía otra pancarta en referencia a los que votaron en contra de Trump, frente a "un 77 a favor".

"Ganó por poco, por un 1,5 % , pero actúa como si tuviera un mandato universal. Ahora además baja en las encuestas, no tiene ni un 50 % de aprobación", ha destacado esta jubilada casada con un español que llegó de California hace dos años a Málaga tras trabajar en el sector privado casi toda su vida laboral.

"No tenemos miedo"

Entre las consignas expresadas una en inglés que significa 'dilo una vez, dilo dos veces, no vamos a entregar nuestros derechos', y otra en español 'somos más y no tenemos miedo' y entre los asistentes americanos socios de 'Democrats Abroad' y personas de países europeos, entre ellos españoles.

La mayoría han sido jubilados estadounidenses residentes en la provincia de Málaga, en municipios de la Costa del Sol, pero también personas procedentes de Granada, donde hay numerosos estudiantes.

'Democrats Abroad' funciona desde hace veinte años en España y hace dos años se creó el grupo de Málaga, donde cuenta con 250 componentes del más del millar de estadounidenses que residen en la provincia, ha explicado Ramos.

Ha precisado que su organización trabaja actualmente por las elecciones del 4 de noviembre donde se eligen gobernadores en algunos estados y que telefonean a demócratas que residen en España para que no se olviden de votar, mientras que en enero empezará la campaña para los comicios de 2026 a todo el Congreso.

Recuerda que los que viven en el extranjero deben solicitar su papeleta de voto al disponer de ese derecho a hacerlo en el último estado donde estuvieron viviendo.