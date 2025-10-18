El Ayuntamiento de Málaga tendrá su propio expositor en la World Travel Market de Londres

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el contrato administrativo patrimonial para la participación del Ayuntamiento de Málaga en la Feria Internacional de Turismo de Londres (World Travel Market) en su edición de 2025, que se desarrolla desde el 4 al 6 de noviembre el Centro de Exposiciones ExCeL.

Se tramita de cara a la instalación de un expositor propio en la principal cita profesional del turismo en el mercado británico, por importe de 21.000 euros, con la institución Reed Exhibitons Limited (RX), arrendador del espacio y proveedor de los servicios feriales de la WTM 2025 como proveedor único.

En concreto, el Ayuntamiento de Málaga va a contar con un espacio expositivo abierto por dos lados de 21 metros cuadrados (N6-508) situado junto al stand de Turismo y Planificación Costa del Sol.

Además del espacio, contará con una serie de servicios feriales ofrecidos por la entidad mencionada, entre ellos, servicios de exposición, revisión del stand, catálogo online para dar visibilidad a la presencia a la ciudad de Málaga en la feria con perfil del expositor, manual digital en línea, etc.

Agenda de trabajo

Durante la asistencia de Málaga a la WTM el expositor alberga la agenda de trabajo e institucional. Así mismo, permite que un número mayor de empresas del sector turístico de Málaga realicen sus encuentros profesionales en las instalaciones fomentando, de esta forma, la colaboración público- privada en la promoción y desarrollo de Málaga.

Mercado británico

Cabe recordar que Reino Unido volvió a ser el año pasado, una vez más, el principal mercado internacional de la ciudad de Málaga, habiendo aportado un total de 151.579 viajeros hoteleros que han efectuado 395.509 pernoctaciones, con una alta estancia media de 2,61 días