Carrera Urbana
La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga', que se celebra este domingo, supera los 15.000 inscritos
La mini carrera, con salida a las 9.55 horas, tiene un recorrido de 4,3 kilómetros y la meta estará en el mismo punto de la salida, en la Avenida Andalucía, mientras que la carrera de diez kilómetros tendrá salida en el mismo punto a las 9.30 horas
L.O
La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' ha cerrado la inscripción con un total de 15.227 personas que participarán en esta prueba popular, que se celebra este domingo, 19 de octubre.
Del total de inscritos, 9.356 pertenecen a la habitual de 10 kilómetros, mientras que 5.871 personas se han inscrito en la mini carrera, enfocada para todas las edades y que tiene 4,3 kilómetros de recorrido.
Meta y recorrido
Así, la mini carrera, con salida a las 9.55 horas, tiene un recorrido de 4,3 kilómetros y la meta estará en el mismo punto de la salida, en la Avenida Andalucía. Por otro lado, la carrera urbana de diez kilómetros de recorrido tendrá salida en el mismo punto a las 9.30 horas.
El control competitivo correrá a cargo de los jueces adscritos a la Delegación Malagueña de Atletismo. Los tres primeros clasificados en las categorías femeninas y masculinas de la clasificación general recibirán el Trofeo Ciudad de Málaga y una medalla conmemorativa, una equipación de atletismo, además de otros premios.
La carrera está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja.
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España