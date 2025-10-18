La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga', que se celebra este domingo, supera los 15.000 inscritos

La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' ha cerrado la inscripción con un total de 15.227 personas que participarán en esta prueba popular, que se celebra este domingo, 19 de octubre.

Del total de inscritos, 9.356 pertenecen a la habitual de 10 kilómetros, mientras que 5.871 personas se han inscrito en la mini carrera, enfocada para todas las edades y que tiene 4,3 kilómetros de recorrido.

Meta y recorrido

Así, la mini carrera, con salida a las 9.55 horas, tiene un recorrido de 4,3 kilómetros y la meta estará en el mismo punto de la salida, en la Avenida Andalucía. Por otro lado, la carrera urbana de diez kilómetros de recorrido tendrá salida en el mismo punto a las 9.30 horas.

El control competitivo correrá a cargo de los jueces adscritos a la Delegación Malagueña de Atletismo. Los tres primeros clasificados en las categorías femeninas y masculinas de la clasificación general recibirán el Trofeo Ciudad de Málaga y una medalla conmemorativa, una equipación de atletismo, además de otros premios.

La carrera está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja.