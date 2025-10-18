«La inteligencia artificial es muy potente pero no es dios»

Desde los 16 años, cuando empezó a trabajar vendiendo billetes de barco para Tánger en el puerto de Algeciras, Héctor Stezano supo que las ventas eran lo suyo. Se mudó a Málaga para estudiar Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y siguió trabajando de camarero y relaciones públicas en la noche malagueña. Tras esa etapa se hizo emprendedor y, aunque sus primeros proyectos fracasaron aprendió mucho de ellos. En la actualidad, Héctor difunde por toda la geografía española cómo la IA puede ayudar a hacer lo que más le gusta a él y a las empresas: vender más.

Para los que somos novatos, en pocas palabras, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en ventas y en estrategias comerciales?

Lo primero, teniendo conocimiento en estrategias y en ventas, es decir, la inteligencia artificial lo que hace es que, a través de su conocimiento, aumenta resultados y rebaja el tiempo de obtención de esos resultados. Multiplicas tu resultado y tu productividad. Lo que antes podías tardar meses con un consultor, ahora puedes tardar perfectamente una tarde. La IA da mejores resultados a los clientes y por lo tanto las empresas pueden amplían su cartera de clientes.

¿Cómo será el evento que organiza el próximo día 29 de octubre en FYCMA?

Se está presentando ya como el mayor evento de inteligencia artificial de Málaga y es único en España y no es exageración porque es el único evento interactivo. En tiempo real vamos a desarrollar aplicaciones y marketing visual en directo con los asistentes. Será una jornada inmersiva donde voy a sacar a gente del público de forma totalmente aleatoria y a partir de ahí vamos a hacer y vamos a jugar con la IA para obtener sorprendentes resultados.

Ha firmado recientemente un acuerdo con AIG Education ¿Cómo se ha gestado este acuerdo?

Ha sido un win-win total porque ellos son, posiblemente, la marca de escuelas para directivos y para empresarios más prestigiosa. Ellos necesitaban un programa de IA lo suficientemente testeado y el mío encajaba en su perfil porque ya he hecho seis ediciones del mismo. Hubo voluntad de entendimiento y alcanzamos el acuerdo .

Héctor, ¿se considera un hombre hecho a sí mismo? En su biografía figuran infinidad de trabajos.

Totalmente. A base de éxitos y fracasos te vas forjando y, por supuesto, al final, cada uno se hace a sí mismo. A veces me ha tocado bailar con las más feas, pero bueno, por lo menos he salido a bailar.

¿Por qué la IA está siendo disruptiva en los negocios?

La IA tiene la capacidad de poder reducirte los tiempos y los costes. Un negocio, al final, se monta desde un punto de vista objetivo, que es tener beneficio neto. Este depende de lo que vendas, del coste y del tiempo. Yo siempre digo lo de siempre, la inteligencia artificial es una herramienta que depende del profesional que la use y que le va a sacar más o menos rendimiento. Y otra verdad irrefutable es que cuanto más conocimiento tengas de ella, más rendimiento vas a sacar.

¿Cuál es el grado de madurez de las compañías para adoptar la IA en su día a día?

Hay una brecha gigantesca entre la pequeña empresa y la gran empresa. Las grandes empresas tienen ya presupuestos para IA que, según Standard & Pools, ascienden a 170 billones de euros. En España, y según ese mismo estudio, una pyme destina de media anual de 1.500 euros. Este dato nos dice que se va a abrir una gran brecha entre las que invierten en IA y las que no. Y eso se va a ver en menos de dos o tres años.

¿Qué errores se están cometiendo por parte de la aplicación de la inteligencia artificial en las corporaciones, en las empresas? ¿Cuáles son los errores más comunes que ha detectado?

El principal error es la mentalidad, es decir, esa reactancia que tenemos a algo nuevo y que ya nos pasó con los móviles y con, por ejemplo, Whatsapp. La inteligencia artificial es potente pero no es dios. Hay una desmesurada expectativa con la IA y en esa polarización se produce ese efecto que está influyendo negativamente en el uso de esta herramienta.

¿Hay que ponerle límites o se le pueden poner límites al uso de la IA?

Ahí estamos hablando un poco de ética pero yo creo que esto ya es imparable. Hay tantos players, tantos factores independientes que avanzan que es bastante difícil acotar lo que va a ocurrir. Creo que al final la IA va a inundar todas las áreas de nuestra vida y eso nos va a favorecer. Siempre pongo el ejemplo de la energía nuclear, que vale para obtener energía y calentarte en tu casa cuando tienes frío, o vale también para matar a millones de personas.

¿Cómo pueden las empresas y las personas que trabajan en esas empresas adaptarse a la velocidad de desarrollo de la IA?

Es imposible. Salen al día 50 aplicaciones nuevas de IA y eso es indigerible. Lo que sí es cierto es que hay que sentarse en las empresas a pensar que tienen una IA y generar un plan, una estrategia para ir incorporando aplicaciones en los diferentes departamentos para cumplir los objetivos. Es crear un ritmo, más rápido o más pausado, pero lo importante es crear ese ritmo de uso de esas aplicaciones.

¿La IA acabará con determinados trabajos, con determinadas labores?

Sin duda. Esta es la cuarta revolución industrial y toda revolución industrial tiene tres componentes constantes: la destrucción de algo que ya existe, la creación de algo que no existe y el aumento de la calidad de vida. Creo que ha sido el World Economic Forum quien ha dicho que en el 2030 se van a destruir más de 92 millones de puestos de empleo, ojo, no digo de empleados, digo puestos de trabajo. Además, la llegada de la propia IA creará esos 92 millones de puestos de trabajoy algunos más.

Algunos expertos dicen que la inteligencia artificial no es una variable más de la ecuación, sino que la redefine por completo. Que cambia el tablero de juego. ¿Es verdad? ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Sí. La IA es algo equivalente a lo que supuso internet. Mi único consejo es que vayas jugando con ella, que la vayas incorporando a tu día a día. En ese momento empezará tu éxito.