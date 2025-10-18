Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónicas de la ciudad

La larga vida electoral de la difunta casa natal de Cánovas

Demolida un año después de que el Ayuntamiento anunciara su transformación en museo, la vivienda contigua a la desaparecida casa natal -dentro del proyecto-, al menos luce ya andamios y hay una partida para recuperarla.

La calle Nuño Gómez, con el solar de la casa natal de Cánovas, y a continuación, el inmueble con andamios a rehabilitar.

La calle Nuño Gómez, con el solar de la casa natal de Cánovas, y a continuación, el inmueble con andamios a rehabilitar. / A.V.

Alfonso Vázquez

Una de las acciones más incomprensibles de ‘autolesión municipal’ fue prometer, hace ya 22 años, allá por las municipales de 2003, la creación del Museo Casa Natal de Cánovas del Castillo, en la calle Nuño Gómez, y al año siguiente, autorizar la demolición de la vivienda original del XVIII, de la que solo sobrevivía la mitad.

Nuestro Ayuntamiento fue tan sagaz, que ni siquiera le otorgó protección arquitectónica. En pocas ocasiones se ha coordinado tan bien la maquinaria administrativa para fortalecer la marca ‘Málaga, ciudad bravía’ -la iletrada demolición de Villa Maya fue otro ejemplo-.

Eso explica que, las dos citas electorales siguientes, no se hablara de la casa natal del seis veces presidente del Gobierno, y que en el programa electoral de los populares de la siguiente cita, la de 2015, reapareciera como «Casa de Cánovas», a secas; pues ya no quedaba ni un gramo de escombros del sitio donde nació.

Vegetación selvática en el solar de la casa natal de Cánovas, este mes.

Vegetación selvática en el solar de la casa natal de Cánovas, este mes. / A.V.

Curados en salud, y como la ‘Casa de Cánovas’, en la calle Nuño Gómez, seguía sin aparecer; para las últimas municipales de 2023 por lo menos se abrió una espita de esperanza: los populares propusieron la «rehabilitación» (sic) de la casa de don Antonio, algo que sólo podría hacer un superhéroe de Marvel que nos devolviera al año 2003.

Pero, aparte de la ‘fardada cuántica’, lo importante es que el programa electoral informaba de que «durante el mandato finalizado -el de 2019-2023- se ha redactado el proyecto y tramitado la licencia».

La partida

Es decir, que después de 22 años con la casa a punto de ser 'una realidad', cuando menos sabemos que la maquinaria burocrática se ha puesto a andar de una vez. De hecho, en los presupuestos municipales de 2025 se destinó una partida de 10 millones euros del IMV a algo mucho más acorde con la realidad: la rehabilitación del edificio destinado para Centro de Interpretación Cánovas del Castillo, que no para su difunta casa natal.

Andamios en el inmueble contiguo a la demolida casa natal de Cánovas.

Andamios en el inmueble contiguo a la demolida casa natal de Cánovas. / A.V.

Y en esas estamos. Cualquiera que pase estos días por la calle Nuño Gómez verá que continúa el solar de la casa del XVIII demolida, adornada con vegetación selvática; y al lado, la que, por deducción, será la casa a rehabilitar, aunque no naciera en ella don Antonio Cánovas.

La única novedad desde que desfilara por última vez en esta sección, en julio de 2023, es que el inmueble luce unos andamios. Quizás cerca de las municipales de 2027 veamos la luz. Ánimo.

