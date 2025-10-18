Llega la duodécima edición de los Premios Málaga de nuestro periódico

Este lunes día 20 de octubre tendrá lugar la gala de entrega de los Premios Málaga que cada año organiza La Opinión de Málaga y que en este 2025 alcanza su duodécima edición. El evento se celebrará a partir de las 19.00 horas el Auditorio Edgar Neville, de la Diputación Provincial de Málaga y será presentado por la periodista malagueña Eva Encina.

En la gala se hace entrega de una distinción a personas, empresas y organizaciones que a lo largo de este último año han demostrado una meritoria contribución al progreso de la sociedad, el deporte, la empresa, la innovación, la sostenibilidad, el turismo y la cultura en nuestra provincia.

La gala, a la que asistirán más de 400 invitados de diferentes ámbitos de la sociedad malagueña, se podrá seguir en directo por streaming en nuestra web (www.laopiniondemalaga.es). Los ganadores de las siete categorías recibirán una estatuilla realizada por el imaginero y escultor malagueño Juan Vega.

Este evento cuenta con el patrocinio de Unicaja, Málaga de Moda Talento Original, marca de la Diputación de Málaga, Telefónica, Cordia, Cervezas Victoria, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Hyundai Syrluz Syrsa.

En esta XII edición de los Premios Málaga, los galardonados son la empresa malagueña Reyes Gutiérrez (Premio Empresa), comercializadora al por mayor de frutas subtropicales y que se ha situado entre las 200 empresas españolas con mayor volumen de negocio; Dekra (Premio Innovación), una compañía internacional con sede en Málaga TechPark y una de las corporaciones líderes globales en inspección, ensayo, certificación y servicios relacionados con la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización; Limasam (Premio Sostenibilidad), empresa de limpieza de Málaga que con su apuesta decidida por la sostenibilidad ha mejorado su gestión ambiental en tiempos de una economía circular global; la Fundación Unicaja(Premio Sociedad), que con sus obras sociales, asistenciales, deportivas, educativas, económicas y culturales contribuyen al bienestar de las personas, fomentan el progreso sostenible y dan cobertura a las principales demandas sociales; la cantante malagueña Diana Navarro (Premio Cultura), que celebra en 2025 treinta años de actividad artística y escenarios con el pellizco y la emoción como brújula artística; Carolina Navarro (Premio Deporte), por su magnífica carrera deportiva tras ganar todos los títulos en el universo pádel y que finalizará con el año 2025 y al AC Hotel by Marriott Malaga Palacio (Premio Turismo), por ser el referente malagueño y andaluz, en mayúsculas,en hoteles urbanos.

Suplemento especial

Además, La Opinión de Málaga realizará un amplio despliegue multimedia durante el acto para trasladar todo lo que suceda en la gala. Nuestro periódico publicará el próximo domingo 26 de octubre un suplemento especial con toda la información de la entrega de premios, entrevistas y perfiles de los ganadores, crónicas del evento y las fotografías de los invitados y asistentes