Málaga gana 1.300 empresas en un año con el tirón de servicios y construcción

El sector servicios sigue confirmándose como el gran baluarte de la economía de Málaga, al concentrar a casi el 80% de las empresas de la provincia (47.500 de las 59.480 que hay a cierre del mes de septiembre). Este segmento, que aúna a actividades tan significativas como el turismo o el comercio, es además el que más viene aportando, de largo, al crecimiento de empresas en la provincia, que en este 2025 continúa en niveles récord. Málaga ha ganado en los últimos doce meses, en total, más de 1.330 nuevas empresas sumando el total de sectores. Pues bien, los servicios han sumado por sí solos 856, lo que equivale a dos de cada tres nuevas compañías que ha generado la provincia malagueña en este tiempo.

La construcción, que suma 344, acompaña a los servicios en su dinámica de crecimiento junto a la agricultura, que crece en 140. Tan sólo la industria se ha sustraido a esta dinámica alcista y se mantiene en los mismos niveles del pasado año.

El sector de la construcción cuenta con 6.932 compañías dadas de alta en la Seguridad Social. La industria aporta 2.598 empresas y el sector agrario 2.442.

Las cifras, publicadas estos días por la Seguridad Social y el Instituto Andaluz de Estadística (IECA), ratifican el protagonismo hegemónico en la provincia de Málaga del conocido como sector terciario de la economía. Dentro de los servicios, los segmentos con más firmas son, de manera destacada, el comercio (11.817) y la hostelería (9.604). Le siguen en volumen las actividades profesionales, científicas y técnicas, (4.182), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.805), el transporte y almacenamiento (3.669), las actividades inmobiliarias (2.337), las actividades sanitarias (2.277), las actividades de artísticas, recreativas y entretenimiento (1.385) y la información y comunicaciones (1.108).

Málaga es actualmente la quinta provincia con más empresas de España tras Madrid (196.354), Barcelona (171.099), Valencia (77.355) y Alicante (61.870) .

Pocas empresas grandes

El problema de la provincia sigue siendo la falta de tamaño de las empresas, ya que más de 50.400 de las 59.480 que hay en Málaga (casi el 85% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, cercas de 31.000 sólo tienen uno o dos trabajadores, otras 13.199 tienen disponen de entre tres y cinco y otras 6.337 se mueven entre los seis y nueve empleados.

Por encima de esta dimensión, hay también 7.760 empresas en Málaga que tienen entre los 10 y los 50 trabajadores (que es el límite de tamaño en el que una compañía es considerada una pyme) y otras 1.115 con entre 50 y 250 empleados. Más allá de esa cifra, en la provincia sólo hay 189 empresas por encima de los 250 trabajadores.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Cámara de Comercio y el Colegio de Economistas de Málaga han reconocido en varias ocasiones de la necesidad de aumentar la dimensión media del parque empresarial.