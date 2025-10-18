Málaga vive un octubre marcado por las temperaturas veraniegas

El calor sigue sin dar tregua a la provincia de Málaga, que está viviendo un mes de octubre marcado por unas temperaturas más propias de la temporada veraniega que del otoño. Aunque esta semana la lluvia ha hecho una tímida aparición, la tónica de este fin de semana viene marcada de nuevo por el calor, con temperaturas que ayer llegaron a alcanzar los 27 grados en algunos puntos de la provincia.

Así, según los datos de la Aemet, la localidad de Rincón de la Victoria llegó a los 27,4 grados mientras que Manilva registró ayer 27 grados, mientras que otros municipios se movieron en máximas de en torno a los 25 y 26 grados.

En Vélez-Málaga se contabilzaron más de 26 grados, al igual que en Cortes de la Frontera, mientras que otros como Torremolinos, Coín o Álora estuvieron por encima de los 25 grados de máximas. En puntos del interior como Ronda o Antequera se superaron igualmente los 24 grados.

Para hoy, la Aemet prevé máximas de 26 grados en algunos municipios, mientras que el calor se mantendrá al menos durante la próxima semana, con temperaturas que pueden llegar a los 27 grados en el litoral y superar los 30 grados en municipios del Valle del Guadalhorce.

Las buenas temperaturas registradas ayer hicieron que una vez más malagueños y turistas eligieran pasar el día en las playas malagueñas, que aún viven su particular temporada alta, aunque también las zonas comerciales y el Centro Histórico vivieron un día de amplia afluencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño con temperaturas en Andalucía por encima de la media de las tres últimas décadas, así como una probabilidad de lluvias inferior a las registradas durante ese mismo periodo.