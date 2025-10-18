Málaga de un vistazo
Los Nobel de la Guerra
Alejandro G. Maldonado
Debería estarse de acuerdo en que un premio por la Paz no se le puede dar a quien insta al uso de la violencia, la practica o calla ante ella. Sin embargo, no siempre sucede así en el Comité del Premio Nobel. Ya en 1973 lo ganó Henry Kissinger, quien estuvo tras el magnicidio de Salvador Allende, la instauración de dictaduras militares y fue responsable de la Operación Menú; en 1991, se le otorgó a Aung San Suu Kyi a pesar de su silencio cómplice durante veinte años sobre el genocidio de la minoría rohingya en Birmania; en 2009, Obama fue el escogido, a pesar de que las candidaturas vencían sólo doce días después de ser nombrado presidente. Su mandato englobó acciones militares en Afganistán, Irak y Siria. En 2020, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, era el elegido a pesar de ser el máximo responsable de las masacres perpetradas en la región de Tigray.
Este año, el premio ha ido para alguien que participó con la firma del ‘Decreto Carmona’ en el golpe de Estado a su propio país en 2002 y alentó en 2014 las guarimbas y sanciones económicas en la OEA a pesar de afectar directamente a los venezolanos de a pie. Ha estado envuelta en los escándalos de corrupción de Citgo y Monómero, ha publicado cartas pidiendo a Biden y Netanyahu intervención militar extranjera, y ha llamado a los «hijos de Venezuela» a «soluciona» los problemas del país con el uso de la violencia.
Entre esos hijos no cuenten a los suyos ya que los tres viven en Estados Unidos, luego el derramamiento de sangre tendría que correr a cuenta de otras familias del país. Curiosamente, Gandhi nunca recibió este premio. Extraños pacifistas. Extraños comités.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España