Las obras del metro de Málaga se amplían por Santa Elena y alteran el tráfico desde el martes

El recinto de obras del tramo 2 de la prolongación del metro de Málaga se extenderá, a partir del próximo martes 21 de octubre, a lo largo de la calle Santa Elena hasta la intersección con calle Martínez Maldonado, lo que conllevará una reordenación del tráfico en la zona.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han indicado que de esta forma, las obras del tramo 2 alcanzan el eje principal por donde discurrirá el metro hasta el Hospital Civil, infraestructura que está ejecutando la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Con todo ello, se han establecido itinerarios debidamente señalizados para el tráfico motorizado de entrada y salida del entorno de la calle Santa Elena.

Itinerarios

Han explicado que desde el eje que conforma la calle Martínez Maldonado en dirección Este-Oeste y viceversa, se establece como itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio, y de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en la calle Martínez Maldonado.

La glorieta de Las Chapas, anteriormente remodelada con una ampliación de su capacidad, servirá para el cambio de sentido y para descongestionar la zona de tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera, han significado.

Además, en el entorno de Santa Elena, se garantizará que la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, esté abierta al tráfico en sentido Este a lo largo de la ejecución de las obras. Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales. Mientras las calles Prensa y Rafael María de Labra se convertirán en fondos de saco, con entrada únicamente para vehículos autorizados.

Habilitación de pasos peatonales

Las medidas de preparación del entorno, antes del vallado definitivo de las obras el próximo 21 de octubre, incluyen la habilitación de dos pasos peatonales de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena, en la zona norte junto a Martínez Maldonado y a la altura de la calle Prensa, así como otros itinerarios peatonales por la zona.

También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.

Según han señalado, hasta ahora, las obras del tramo 2 de la ampliación del metro de Málaga han afectado al parque situado en la avenida de la Purísima, donde se ha habilitado una gran zona de acopio de maquinaria y materiales, y donde se está construyendo la rampa de acceso al túnel.

Coordinación con el Ayuntamiento

Asimismo, han indicado que todos los cambios y afecciones al tráfico están consensuados y coordinados con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. "La información precisa y anticipada, así como la correcta señalización de los desvíos, son criterios básicos en la planificación de las obras", han asegurado.

En ese marco, la Agencia de Obra Pública, que gestiona las obras del suburbano, ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano para las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross.

El segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución. Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación La Trinidad.