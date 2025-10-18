El PP advierte que Málaga está entre las seis provincias con mayor subida de precios en septiembre

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha advertido que Málaga se encuentra "entre las seis provincias de España donde más se incrementaron los precios el pasado mes de septiembre", de manera que la inflación, ha dicho, "subió un 3,4%, por encima del 3% de la media estatal". Esto, ha añadido, "unido a su pujanza económica, colocan a la provincia entre las que más aporta a las arcas del Estado, pero lamentablemente esto no se traduce en inversiones".

Ha manifestado que al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "no le interesa frenar la inflación ni adoptar medidas correctoras porque Hacienda se queda con siete de cada diez euros de lo que recauda de más por la subida continuada de precios" y ha criticado la "voracidad fiscal sin límites" del Ejecutivo del PSOE.

Así, en una nota, Conde ha alertado de que utilizan esto "para paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023" y ha reprochado a Sánchez y Montero "su negativa a aplicar medidas como la deflactación de la tarifa del IRPF para adecuarla al incremento de precios y a pérdida de poder adquisitivo de las familias, tal y como viene reclamando el PP desde hace varios años".

5.500 millones

En este sentido, ha recordado que el Gobierno recaudó en la provincia a través de impuestos estatales más de 5.500 millones de euros el pasado ejercicio, "un nuevo récord que previsiblemente será superado este año, tras crecer esta cifra un 20% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2024".

Además, el dirigente 'popular' ha calificado de "intolerable que, tras dos años sin desinflación en nuestro país, el Ejecutivo socialista no sólo no reduzca la presión fiscal, sino que siga planteando nuevas subidas de impuestos que asfixian a familias y autónomos".

Al respecto, se ha referido a la subida anunciada hace tan sólo unos días para los autónomos, de entre 200 y 2.500 euros ya aplicada en 2026 y mantenida en 2027 y 2028 como "un nuevo hachazo fiscal que puede frenar el liderazgo de Málaga en la creación de empleo por cuenta propia y oportunidades", ha alertado.

"Se trata del 'modus operandi' del sanchismo", ha apostillado Conde, quien ha incidido en que "subir los impuestos es la única manera que tiene este Gobierno de conseguir ingresos, tras la anomalía constitucional que supone no contar con Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023".