PSOE pide al Ayuntamiento y la Junta "que aprendan de los errores de la Cómic-Con para asegurar su continuidad"

El concejal socialista y consejero de ProMálaga, Mariano Ruiz, ha exigido este sábado al equipo de gobierno del PP "una revisión profunda" de la organización de la Comic-Con de Málaga "tras los graves problemas registrados" durante su última edición y ha pedido al Ayuntamiento y a la Junta que "aprendan de los errores para asegurar su continuidad" en la ciudad.

Ruiz ha reclamado una "mejor planificación y control público para asegurar que futuras ediciones no vuelvan a sufrir colas interminables, sobreaforo ni desorganización" y ha subrayado que el objetivo del PSOE "no es que el evento se marche de Málaga, sino que se consolide aquí con una gestión a la altura de nuestra ciudad".

"La Comic-Con puede y debe seguir celebrándose en Málaga, pero aprendiendo de los errores", ha insistido el concejal socialista, quien ha incidido en que el PSOE quiere que este evento "sea un referente internacional de cultura pop, con una organización segura, transparente y profesional".

Ha reiterado que "no queremos perder esta cita: queremos hacerla bien", ha subrayado, insistiendo en el interés del PSOE de que "la Comic-Con se quede en Málaga, pero bien organizada, sin riesgos, sin abusos y sin que se juegue con la ilusión de la gente".

Ruiz ha anunciado que su grupo propondrá un plan de garantías municipales que incluya "controles de aforo en tiempo real, supervisión sanitaria y de seguridad, auditoría económica de los contratos" y la creación de una mesa de seguimiento con participación ciudadana y de los grupos políticos.

Según ha explicado, este evento contó con 3,5 millones de financiación de la Junta de Andalucía y un millón de euros del Ayuntamiento a través de ProMálaga, en total más de 4,5 millones de euros, por lo que ha exigido que "ese dinero público se gestione con rigor, para que revierta realmente en la ciudadanía y en la proyección cultural y turística de Málaga".

Durante el consejo extraordinario de ProMálaga, celebrado este pasado viernes, Ruiz reclamó "transparencia total sobre los contratos firmados, la ejecución de la prórroga del patrocinio municipal, por un importe cercano al millón de euros, y las posibles sanciones derivadas del sobreaforo detectado".

"Queremos saber si se ha prorrogado ya el patrocinio, si existen informes técnicos que lo avalen, y qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento para que no se repita una situación que ha dañado la imagen de Málaga", ha señalado.

Asimismo, el edil socialista ha pedido conocer el contrato de alquiler de Fycma, "tras detectar posibles negligencias graves". Ha recordado que, "se pagaron unos 300.000 euros por el uso del recinto y 1,3 millones por servicios adicionales", según la organización. "Con ese presupuesto, el público merecía un evento a la altura de Málaga, y lo que se vivió fue indigno", ha considerado.

Ruiz ha recordado que "el máximo permitido era de 20.000 personas por día, pero se superaron los 98.000 diarios, según la información recabada". En total, se vendieron 120.000 entradas, "lo que generó riesgo real y situaciones de colapso". "Queremos saber cuántas entradas se vendieron realmente, si se han abierto expedientes sancionadores y qué medidas se van a tomar. No puede volver a pasar algo así", ha añadido.

"Málaga debe ser sinónimo de organización, seguridad y excelencia, no de colas y caos", ha dicho el edil del PSOE, quien ha apuntado que "llama la atención que en los exteriores, mientras miles de personas hacían cola a pleno sol, no había programación atractiva".

Ruiz también ha denunciado la prohibición de acceder con comida o agua al recinto, calificándola de "ilegal, inmoral y un abuso" y ha reclamado que el Ayuntamiento revise los pliegos de concesión "para garantizar condiciones justas y accesibles para el público.

"Málaga merece una Comic-Con de verdad, no una Cola-Con. Queremos que el próximo año sea un éxito, pero eso solo se logrará con planificación, transparencia y respeto por el público", ha concluido.