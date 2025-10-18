El pueblo más 'embrujado' de Andalucía está a una hora de Málaga: un paraíso entre montañas con calderos, dragones y la casa de 'Hansel y Gretel'

Con la celebración de Halloween cada vez más cerca en el tiempo, los ciudadanos se encuentran ya inmersos en la búsqueda de planes y escapadas que realizar con motivo de esta terrorífica festividad. Y para quienes deseen compaginar mitos y leyendas con enclaves de rebosante belleza existe un municipio a una hora y media de Málaga, en la provincia vecina de Granada, que es conocido como el "pueblo de las brujas".

Este lugar que rezuma magia y fantasía es Soportújar, un municipio de apenas 283 habitantes situado en el Parque Natural de Sierra Nevada que no solo destaca por su característica fisionomía propia de los pueblos de la Alpujarra, con calles estrechas y empedradas, y casas encaladas adaptadas a lo quebrado del terreno, sino también por contar con un pasado de brujería que se puede contemplar en cada uno de sus rincones.

Así lo muestra su propia historia, que señala que, tras la reconquista, Soportújar fue un lugar de repoblación al que acudieron habitantes de distintos lugares del país, muchos de ellos de procedencia gallega, lo que hizo que con ellos trajeran diversas historias de meigas y leyendas paganas. Esto hizo que se extendiera la creencia de que en este pueblo se realizaban reuniones secretas por parte de brujas y hechiceros.

Soportújar, el pueblo de las brujas perfecto para una visita desde Málaga

Durante años, los vecinos de Soportújar soportaron con hastío el reconocimiento de su localidad como el "pueblo de las brujas", sin embargo, todo cambió en 2017, cuando decidieron aprovecharse de esta denominación y crear realmente un municipio repleto de magia, brujas y maleficios que atrajera a los visitantes.

Así, el municipio empezó a llenarse de enormes figuras y monumentos de brujas, duendes, dragones y hechiceros, como la Fuente del Dragón, situado en la Plaza de Abastos del pueblo, de la que se dice que el agua que emana del miembro del animal tiene propiedades afrodisíacas y estimula la fertilidad; o la cabeza de la bruja nórdica Baba Yaga, que da la bienvenida a sus visitantes desde la misma entrada del pueblo.

Soportújar, pueblo más 'embrujado' de Andalucía que está a una hora de Málaga / Diputación de Granada

Durante su paseo por las calles de la localidad, los visitantes también pueden disfrutar de las imágenes de gran tamaño de serpientes, escobas voladoras, papeleras con forma de calderos e, incluso, una casa sobre dos enormes patas de gallina en la que se afirma que residía y se movía por su ciudad Baba Yaga.

La casa de chocolate de Soportújar, uno de sus principales atractivos

A esto se suman los principales atractivos del municipio, entre los que se encuentra su enorme casa de chocolate de 'Hansel y Gretel', situada en la parte alta del municipio, que parece sacada del propio cuento de los Hermanos Grimm; su Cueva del ojo de las Brujas, o su mirador de las brujas, con figuras a tamaño real de unas hechiceras realizando maleficios en su caldero con las mejores vistas de la Alpujarra como telón de fondo.

Y para explotar este pasado de embrujo con motivo de este Halloween, el municipio prepara una amplia programación de actividades que se desarrollarán el 8 de noviembre, cuando se llevarán a cabo mercadillos artesanales y gastronómicos, pasacalles de brujas, pasajes del terror, teatros, concursos de disfraces y una queimada.

Pero su carácter mágico no es lo único que distingue a Soportújar del resto de Andalucía, sino que también presume de tener la calle más estrecha de Andalucía, la calle Zanjilla, de solo 50 centímetros de ancho en su punto más estrecho. Asimismo, alberga el primer centro budista de España, el O Sel Ling, fundado por el Lama Yeshé en el Cerro de Atalaya y consagrado por el propio Dalai Lama.