Aíslan a un preso por una agresión sexual a una médico en la cárcel de Alhaurín

Un preso de la cárcel de Alhaurín de la Torre ha sido trasladado al módulo de aislamiento tras tocarse sus genitales por encima de la ropa durante una exploración por la médica del centro, en lo que los sindicatos han denunciado como cuarta agresión sexual de este año.

El sindicato Acaip-UGT ha exigido medidas firmes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras este nuevo episodio con funcionarias de esta prisión y considera que "ha vuelto a poner de manifiesto la situación de vulnerabilidad que viven los trabajadores penitenciarios".

Esta organización ha explicado que los hechos ocurrieron esta semana durante una exploración médica a un interno que, en actitud violenta y "sexual", comenzó a tocarse sus genitales mientras profería comentarios obscenos e insinuaciones hacia la doctora que lo atendía.

Desde la central advierten de que estos casos no son aislados, ya que en los últimos meses han tenido otros similares que han afectado no solo a médicas, sino también a psicólogas, personal sanitario y funcionarias de vigilancia.

El sindicato lleva tiempo reivindicando que el protocolo de agresiones de Instituciones Penitenciarias incluya expresamente este tipo de agresiones de carácter sexual, al considerar que suponen una forma de violencia hacia los trabajadores del sistema penitenciario.

"No se puede seguir considerando que estos actos queden fuera del protocolo por no existir contacto físico directo. Son agresiones en toda regla y deben tratarse como tales", han defendido.

También exigen medidas contundentes frente a este tipo de conductas y la aplicación rigurosa del régimen disciplinario previsto en la legislación.

"Cada vez son más frecuentes los comportamientos irrespetuosos o desafiantes por parte de determinados internos, lo que refleja una preocupante pérdida de autoridad institucional y una sensación de impunidad que se extiende entre la población reclusa", han señalado.

En este último caso, creen que el interno, que ya había mostrado antecedentes de violencia, debía haber sido asignado al módulo de aislamiento desde su ingreso, atendiendo a su perfil conflictivo, y reclaman protocolos preventivos más eficaces para evitar que se repitan situaciones similares.