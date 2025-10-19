Los británicos aún acaparan la mitad del turismo foráneo vinculado al golf

Arranca la temporada alta en un segmento tan rentable para la Costa del Sol como es el del turismo deportivo vinculado al golf y la Diputación de Málaga acaba de elevar nuevos datos sobre tendencias y mercados de origen. Llama especialmente la atención que, aún con el crecimiento de ciertas nacionalidades, los británicos aún representen el 48% de los practicantes internacionales de esta disciplina, apenas un 3% menos que hace dos décadas.

Del montante de usuarios, en base a los denominados greenfees, si sumamos los visitantes con nacionalidad española dicho porcentaje de británicos ser reduce al 36,32%, puesto que el turismo nacional ya supone el 25,33% del total. Y en cuanto al crecimiento relativo, los agentes inciden en la gran subida que en los últimos años han registrado los estadounidenses.

Con datos del pasado mes de septiembre, los viajeros de este segmento procedentes de EEUU supusieron el 2,89% de toda la cuota total de mercado, convirtiéndose en la sexta nacionalidad, o la quinta, si sólo tenemos encuentra a los practicantes de origen extranjero. Por delante tienen, junto a los británicos, a suecos, alemanes y holandeses. Y ya son más significativos que los de origen danés o noruego.

Una alta rentabilidad

La evolución de este segmento apunta a crecimientos de casi un 8% en comparación al año anterior. Y eso que el precio medio de los greenfees se sitúa ya en más de 105 euros, con una subida del 10%. Los operadores señalan que cada vez las reservas se hacen con una mayor antelación. Están ya en más de 4 meses, con un incremento de casi el 16% en el periodo de anticipación.

La Diputación maneja datos actualizados casi al instante, que detectan una subida de las reservas a través de página web. Son ahora del 38,77%. Más del 42% de los usuarios recurren a la intermediación, el 35% cierran la compra de manera directa y el mercado corporativo o de empresa se sitúa en este momento en el 6,65%.

Las autoridades aspiran a quitarle la etiqueta de deporte elitista al golf. De hecho, en municipios como Mijas o Vélez-Málaga existen escuelas públicas que permiten a muy bajo precio iniciarse en esta práctica. No obstante, Turismo Costa del Sol abunda en que jugar al golf en las más de 70 instalaciones existentes en la provincia, con un primer nivel en cuanto a modernización y aprovechamiento de aguas regeneradas para su mantenimiento, genera un flujo de turistas de gran poder adquisitivo.

La también denominada Costa del Golf permite que viajeros británicos dispuestos a gastar de entre 3.000 y 20.000 euros en sus estancias generen una facturación más que significativa, justo cuando el turismo de sol y playa alcanza su periodo bajo.

En cuanto a los visitantes alemanes, casi la mitad calcula que gastará más de 10.000 euros en sus estancias en suelo malagueño. La mayoría de estos turistas tienen etiqueta premium y suelen optar por hoteles de al menos 3 estrellas y situados a poca distancia de los propios campos de golf.

Tal y como la propia Diputación indicaba durante la pasada primavera, el segmento del turismo deportivo es el que crece a una mayor velocidad en la Costa del Sol. En base a datos de las agencias turísticas con sede en localidades como Marbella, Estepona, Torremolinos o Málaga capital, los inviernos cada vez más suaves, avalados por la incidencia del cambio climático, así como la creciente conectividad a través del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, propician un mayor interés por el destino.

En esa misma línea, los esfuerzos promocionales de las autoridades en ferias sectoriales también contribuyen a este éxito.