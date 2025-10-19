CTA cumple 20 años impulsando proyectos con acento andaluz

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha consolidado en las últimas décadas como motor clave para impulsar el talento empresarial andaluz. “Conectando empresas, universidades y centros tecnológicos, sus empresas adheridas suponen ya un 3,6% del PIB”, explica el presidente de CTA, Beltrán Pérez.

El pasado 30 de septiembre, CTA celebró junto a todo el entramado empresarial andaluz, una gala conmemorativa de su 20 aniversario.

El encuentro reunió a líderes del sector, instituciones y voces influyentes a nivel andaluz, nacional y europeo, para reflexionar sobre la innovación como motor de futuro. Un hito que refuerza su papel como referente en la promoción del talento y la competitividad en Andalucía.

Una apuesta clara por la I+D+i

Desde su nacimiento como fundación privada, CTA ha impulsado más de 6.000 proyectos de I+D+i, ha movilizado inversiones millonarias y ha establecido conexiones estratégicas entre universidades, startups, empresas consolidadas y organismos públicos.

Todo ello, ha contribuido a construir una Andalucía más competitiva, más conectada con Europa y más preparada para liderar la transformación digital y sostenible que exigen los nuevos tiempos.

En pleno siglo XXI, donde la innovación marca la diferencia entre el estancamiento y el progreso, Andalucía ha tejido una red sólida de ciencia, empresa y administración que hoy da sus frutos.

Un clúster que genera empleo y confianza

CTA cumple dos décadas como catalizador de progreso empresarial andaluz y las cifras lo suscriben. En estos 20 años, CTA ha aportado una contribución al PIB de 1.756 millones de euros y más de 35.000 empleos de alta cualificación, así como una contribución fiscal de 362 millones de euros.

Con más de 185 entidades asociadas de todos los tamaños y sectores, CTA se ha convertido en mucho más que una plataforma de innovación, es un punto de encuentro para quienes quieren avanzar a partir de la I+D+i y la tecnología.

“Asesoramos a las empresas para que definan su estrategia de innovación, identifiquen sus necesidades y encuentren los socios y la financiación para resolverlas. Así, sus soluciones llegan al mercado, creando riqueza y respondiendo a retos reales de la sociedad”. Beltrán Pérez — Presidente CTA

Además, CTA ha canalizado más de 210 millones de euros en ayudas a proyectos empresariales, lo que ha movilizado más de 601 millones de euros de inversión privada en I+D+i en Andalucía. Una parte importante de esta inversión ha ido a parar directamente a la ciencia .

Más de 104 millones se han subcontratado a grupos de investigación de universidades, hospitales y centros tecnológicos andaluces. Una colaboración público-privada eficaz y de impacto.

Proyección internacional como pilar de éxito

Algunos de los proyectos internacionales donde CTA está presente / La Opinión

Con más de 70 proyectos colaborativos financiados por la Unión Europea y organismos multilaterales, CTA ha tejido una red con más de 500 entidades de 45 países. De esta forma, las empresas andaluzas tienen la oportunidad de acceder a oportunidades internacionales y posicionar su innovación en mercados estratégicos.

Su experiencia le permite también acompañar a administraciones y grandes corporaciones en retos como la Compra Pública de Innovación (CPI), la internacionalización de la I+D+i o el desarrollo de estrategias avanzadas de innovación. A través de una cartera de servicios altamente especializada, CTA impulsa soluciones a medida que aceleran la transformación digital, energética y tecnológica de sus clientes.

Y todo ello sin perder de vista a las startups tecnológicas, a las que asesora y ayuda a captar financiación, escalar internacionalmente y consolidar su modelo de negocio innovador.

Desde la innovación al bienestar social

La historia de CTA tiene como protagonista al conocimiento como palanca de cambio. Durante 20 años, CTA ha conectado la ciencia con el tejido productivo, ha fomentado proyectos transversales y ha sembrado cultura de innovación donde antes había barreras.

Patronato de CTA / La Opinión

Pero no se detiene ahí. CTA mira al futuro con un objetivo claro , que Andalucía sea reconocida, dentro y fuera de España, como una tierra de innovación, riqueza y bienestar. Y lo hace con hechos, no con promesas.