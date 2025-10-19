Este es el curioso motivo por el que la Catedral de Málaga está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

La Catedral de Málaga volvió a batir su récord de visitantes el pasado año, cuando acogió a casi 700.000 visitantes, 50.000 más que el año anterior. De ese modo, se cuentan por miles los ciudadanos que recorren cada día este monumento para disfrutar de su riqueza y belleza, y desentrañar los secretos que oculta a simple vista. Pero lo que la mayoría de ellos desconoce es que las cadenas que rodean esta infraestructura histórica no tienen un fin meramente decorativo, sino que cuentan con un significado legal y social imprescindible siglos atrás.

Tal y como se puede contemplar al pasear por el perímetro de la Catedral, su emblemática Puerta de las Cadenas, también conocida como Patio de los Naranjos, está delimitada por 14 columnas, muchas de ellas originales del siglo XVI, unidas entre sí por enormes cadenas. Pero lejos de tratarse de un elemento ornamental, la instalación de estos pilares se produjo como respuesta a los diferentes organismos de justicia que existían en dicho siglo, que se dividían entre justicia eclesiástica, militar y ordinaria, algunas más duras que otras, lo que hacía que la sociedad se acogiera a una u otra según su conveniencia.

Esto llevó a que la Iglesia ofreciera asilo a quienes buscaban refugio frente a la justicia ordinaria, conocida por ser menos laxa que la eclesiástica. Y, para delimitar de forma clara el límite en el que comenzaba la protección de la Iglesia y terminaba la potestad de la justicia ordinaria, se instalaron estas columnas y cadenas alrededor de la Catedral de Málaga para evitar que las autoridades civiles pudieran ingresar en espacios sagrados para arrestar a los allí refugiados.

Las cadenas de la Catedral de Málaga permitían delimitar la protección de la iglesia

"Un derecho que la Iglesia concedía misericordiosamente a quienes solicitaban la inviolabilidad que les brindaba el suelo sagrado, donde ni los alguaciles ni la justicia podían entrar a prenderlos", señala al respecto la Diócesis de Málaga. Por ello, asegura: "No son estos pilares simples adornos o algún método de seguridad, sino la constatación de un privilegio pretérito que, en España, se remonta nada menos que al siglo IV y, con mayor o menor vigencia, se ha conservado, al menos nominalmente, hasta nuestros días".

Tal y como relata la institución eclesiástica, este derecho de inmunidad que tenía la Catedral en la fecha se extendió en el siglo XVIII a la parroquia de Santiago y la iglesia de San Pedro, "dado los numerosos casos de perseguidos que pedían amparo en una ciudad portuaria como Málaga, cuyos índices de criminalidad eran antaño de los más altos de España".

El otro motivo por el que se instalaron cadenas alrededor de la Catedral de Málaga

Pero este no fue el único motivo por el que se decidió delimitar la Catedral con cadenas, sino que esta medida también perseguía restringir el acceso de carruajes, ciudadanos y mercaderes al interior del templo, que en ocasiones buscaban refugio a las inclemencias del tiempo en su interior junto a sus animales, lo que dificultaba las actividades religiosas.

"En la Catedral estas cadenas no solo se encontraban presentes en el mencionado atrio, sino que se fijaban en todos los chaflanes del perímetro del edificio", añade la Diócesis. En la actualidad, únicamente sobreviven las hileras que se pueden contemplar a ambos laterales de la escalinata que se abre a la plaza del Obispo. Sin embargo, a pesar de la pérdida del resto de ellas por el paso de los años, estas columnas y sus correspondientes cadenas se han convertido en un elemento imprescindible del patrimonio malagueño que recuerda a sus visitantes siglos de historia, recuerdos y cambios en pleno Centro de Málaga.