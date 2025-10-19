El interior de Málaga aspira a repetir por segundo año máximos de ocupación a lo largo del otoño

La provincia de Málaga sigue como líder muy destacada de Andalucía en cuanto al segmento del turismo rural. Es precisamente esta época del año la que mayor grado de ocupación arroja, a lo largo de todo el último trimestre del ejercicio y con especial incidencia a lo largo de estas semanas del otoño, aún con temperaturas bastante templadas.

Los hoteleros malagueños destacan que el Valle del Genal, el entorno del Caminito del Rey o los municipios de la Axarquía más oriental, con eje en Frigiliana o Torrox, van a rozar el lleno durante los próximos fines de semana, pese a la bajada del turismo nacional que aún compensa el creciente aumento del visitante internacional o de los propios andaluces que optan por redescubrir su tierra fuera de la temporada alta. Así se confirma que por segundo año consecutivo se superarán todos los registros históricos.

Un aspecto destacable es que el cambio climático ha contribuido a que muchas familias opten precisamente por ocupar alojamientos del interior en julio o agosto, meses que solían ser de baja afluencia durante las últimas décadas. El incremento de los costes de los apartamentos y hoteles en las zonas de costa, así como las altas temperaturas y de la humedad en estas localidades, propicia que muchos turistas miren hacia enclaves de naturaleza, a precios más ajustados y con áreas de sierra donde por la noche incluso es necesario taparse durante las horas de descanso. Este aspecto también lo subrayan los portavoces del sector de las agencias de viaje.

A estos aspectos le ponía cifras recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. En su informe relativo al pasado mes de agosto podemos observar que el grado de ocupación medio por habitación, dentro del segmento del turismo rural, se situaba por encima del 50% en la comunidad autónoma. La provincia con mayor grado era precisamente la malagueña, con un 60,7%.

Empleo vinculado al turismo rural

Y es también Málaga la provincia andaluza con mayor empleo vinculado al turismo rural, concretamente 2.242 puestos de trabajo sobre un total de casi 4.000 en suelo andaluz. Es consecuencia de que la provincia alberga 1.650 de los 2.785 establecimientos de turismo rural existentes hasta este pasado agosto. Es decir, seis de cada diez alojamientos se encuentra en la provincia malagueña.

Y la distancia respecto a algunas de las restantes provincias andaluzas no deja de crecer. El visitante que suele elegir zonas de playa en la Costa del Sol tiende a descubrir en sus estancias algunos pueblos del interior, al objeto de poder pasar también otros periodos del año en dichas comarcas, como relatan fuentes de Turismo Costa del Sol al ser consultadas sobre los cambios de tendencia de este año.

Procedencia de los turistas

En el mes de julio, el 44% de los clientes de establecimientos rurales era de la propia comunidad autónoma andaluza, si atendemos al referido estudio de la Junta. El 16,4% de los visitantes procedían de otras comunidades autónomas en territorio español. De esta forma, la afluencia de extranjeros se redujo en esas fechas al 39,4%.

Son datos para el conjunto de Andalucía y esos 31 días que marcan el inicio del verano. En porcentajes por nacionalidades, el turista británico volvió a ser el mayoritario, al alcanzar la barrera del 12%. Le siguieron los turistas de Países Bajos, con un 7,6% del total, y les siguieron alemanes y franceses, con el 4,1% y el 2,4%, respectivamente. Italianos y portugueses fueron los siguientes en el listado por países de origen, según los registros provisionales que maneja la propia Junta.

Por zonas turísticas protegidas, los municipios del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama fueron los que más pernoctaciones acumularon en julio. Fueron casi 40.000, Una cifra que contrasta con las casi 15.000 del espacio natural de la Sierra de Grazalema o las algo más de 10.000 del Parque Natural Los Alcornocales o del correspondiente a la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

De cara al otoño, las previsiones apuntan a mejoras sobre los números del pasado año. Sobre esos anteriores números, la incidencia del turismo internacional es especialmente acusada en ciertos territorios y comarcas. Capitales andaluzas como Málaga, Córdoba, Sevilla o Granada, junto a municipios cabecera de comarca y ciudades patrimoniales, como son los casos de Ronda y Antequera.