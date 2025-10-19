El PP de Málaga gestiona la presión de ser la ‘primera potencia’ del partido en el sur

En esta Andalucía preelectoral, con la política cada vez más a flor de piel, la llegada de noviembre se enfilará hacia el Congreso Regional del PP. Con todo lo que eso implica, bajo un ambiente casi de campaña en el que la mayoría absoluta de Juanma Moreno está en el punto de mira de la oposición. Hay cónclave de los populares a la vista: será entre los días 7 y 9 del mes que viene. Y en una cita de este calibre trabaja el PP de Málaga con la certeza de que, una vez más, le toca gestionar la presión de ser la ‘primera potencia’ de su partido en el sur. Tales galones en el ámbito autonómico vienen consolidándose, de un tiempo a esta parte, y la versión con la que tratan de explicar este éxito a nivel interno los dirigentes malagueños emplea, sin ir más lejos, el término ‘presión’: «El hecho de que nuestro presidente, Juanma Moreno, sea afiliado del PP de Málaga nos redobla la presión de lo que tenemos que hacer», aseguran fuentes del partido a la vez que se muestran «conscientes» de que en el reparto de la nueva Ejecutiva regional «tiene que haber equilibrios» territoriales.

«Algún problema»

Cuando en el recinto hispalense de Fibes se celebre el cónclave, aún estarán frescas las turbulencias sufridas por el Gobierno andaluz con la crisis que tiene abierta en la sanidad pública, tras el fallo en los cribados del cáncer de mama. La situación actual no es baladí y eso explica que, en los mentideros del PP de Málaga, se admita que al congreso se llega «con algún problema» en la Junta; y no en un momento tan dulce como el que se divisaba hace solo unas semanas.

Aunque el ambiente político no es precisamente idílico, entre los populares malagueños está circulando la consigna de que el Congreso de Sevilla, a la vez que se sigue poniendo a punto la maquinaria electoral, debe servir para «demostrar que el PP es la organización política más importante de Andalucía». Incluso, se insiste en el logro de que esto se consiguió, hace unos años, tras poner fin a la hegemonía de un adversario tan omnipotente, como el que llegó a ser en el pasado el PSOE andaluz.

Juanma, presidente

Y, de forma inevitable, el duelo contra la socialista María Jesús Montero y, sobre todo, la sombra acechante de Vox estarán presentes en otras de las claves estelares. El cónclave no solo ha sido concebido para la puesta de largo de Juanma Moreno como candidato. Se insistirá en la idea de ‘Juanma, presidente’ para amplificar el mensaje de que «no existe alternativa posible» a su continuidad al frente de la Junta de Andalucía, tras los comicios regionales de 2026.

Otras provincias

Los 357 compromisarios del PP malagueño -290 electos y 67 natos- supondrán la delegación más numerosa del 17 Congreso Regional y deja a una notable distancia a otras provincias andaluzas.

Por ejemplo, suponen una cifra parecida a la que sumarían Huelva y Almería, que en ambos casos están por debajo de los 200 representantes. Y, además, la barrera de los 300 solo la superarán la expedición malagueña y la del PP de Granada, que con 313 compromisarios ejercerá como ‘segunda potencia’.

El tercer lugar le corresponde a Cádiz, con 297, mientras que el cuarto puesto es para el PP de Sevilla, con 272 y casi empatado con el de Córdoba, que tendrá un miembro menos.

Resultados electorales y número de afiliados

Según explicaron fuentes consultadas en el PP, el reparto de los compromisarios por provincias se realiza en función de dos variables principales: los resultados electorales y el número de afiliados.

Uno de los ejemplos más recurrentes del éxito en las urnas suele ser el hecho de que Málaga es la provincia que, con diez, aporta más escaños a los 58 que dieron la mayoría absoluta a Juanma Moreno. Además, la decena de representantes se logró con 17 parlamentarios en juego, mientras que los nueve de Sevilla suponen un porcentaje aún menor porque se disputaban 18 sillones.

Por otro lado, el volumen de la militancia llega a ser situado por los dirigentes del PP malagueño en torno a los 34.000 afiliados. Y el dato no solo es el mayor en Andalucía, sino que en el conjunto del país estaría en uno de los puestos más altos. Incluso, el ‘músculo’ que exhibe el PP de Málaga en los procesos internos ya quedó de manifiesto en el congreso nacional de principios de julio. Y a Alberto Núñez Feijóo no le ha quedado otra, en sus dos últimas visitas a estos lares, que introducir la coletilla de que esta fue la provincia española que más avales reunió para su reelección como líder orgánico en la madrileña calle Génova.