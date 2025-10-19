El PSOE denuncia el “caos” en las playas de Málaga y reclama un plan integral de mejora

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha anunicado que defenderá este lunes una moción para abordar "la situación caótica en la que se han encontrado las playas de Málaga durante el verano" y reclamar "una mejora integral de los servicios de socorrismo, mantenimiento e infraestructuras del litoral".

Al respecto, Medina ha señalado en un comunicado la necesidad de "reforzar los servicios de socorrismo y de dotar a los profesionales de los recursos e infraestructuras necesarios para que puedan realizar su trabajo con seguridad y eficacia". Asimismo, ha destacado que la ciudad de Málaga, gracias a su clima cálido durante gran parte del año, permite disfrutar de sus playas más allá de la temporada estival.

Por todo ello, la responsable socialista ha solicitado que los servicios de salvamento y socorrismo se mantengan operativos durante todo el año, ya que "los malagueños seguimos disfrutando de nuestras playas fuera del verano. Málaga merece unos servicios de calidad, acordes con su condición de destino turístico internacional", ha afirmado.

La moción que defenderá la socialista en la comisión de Sostenibilidad Ambiental este lunes pone de relieve los problemas derivados de la "falta" de previsión en la adjudicación del nuevo contrato de socorrismo, que entró en vigor el pasado 28 de julio, provocando "un traspaso caótico, con socorristas trabajando en condiciones precarias y con recursos insuficientes".

El PSOE denuncia la ausencia del barco 'quitanatas' durante este verano en las playas de Málaga. / l.o.

Barco 'quitanatas'

Además, Medina ha criticado la ausencia este año del servicio de barcos 'quitanatas', que "ha dejado las playas sin limpieza de restos flotantes". "Málaga ha sido la única capital de la Costa del Sol sin barcos quitanatas este verano", ha lamentado, reprochado que "es un error grave que afecta a la imagen de nuestras playas y a la seguridad de los bañistas".

La edil socialista también ha denunciado la "falta" de inversión en las infraestructuras del litoral. "La rotura de tuberías de aguas residuales y los vertidos sufridos este verano son consecuencia directa de la falta de mantenimiento e inversión. Nuestras playas necesitan atención continua, planificación y recursos, no improvisación".

Durante la comisión también intervendrán socorristas de Málaga para exponer la situación que atraviesa el servicio. Emiliano Cortés, uno de los profesionales, ha denunciado la "precariedad" del sistema actual, asegurando que "desde que llegué a Málaga en 2003, el salvamento y socorrismo han ido en decadencia". Según ha explicado, "apenas 37 socorristas cubren los 14 kilómetros de playa, cuando debería haber, al menos, el doble".

Torres de vigilancia

Además de las peticiones anteriores, el texto solicita al Ayuntamiento de Málaga la ampliación de las torres de vigilancia en las playas más extensas, renovar y adecuar las torres existentes y actualizar el material de rescate y comunicaciones. Además, pide ampliar pasarelas hasta la orilla para garantizar la accesibilidad, mantener operativo el servicio de socorrismo durante todo el año y aumentar las acciones de sostenibilidad para obtener certificaciones como Bandera Azul o Q de Calidad.

"Málaga debe estar a la altura de su proyección internacional. Nuestras playas son un motor económico y un símbolo de la ciudad, y deben gestionarse con planificación, inversión y respeto a los profesionales que las cuidan", ha concluido Medina.