Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»

«Si empadronamos a las ratas, el distrito llegaría a los 200.000 habitantes», ironizaba este verano el presidente de la mancomunidad de vecinos del barrio Santa Paula. Una frase que podría extenderse al resto de barriadas malagueñas, donde han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de estos animales; como Girón-Delicias, Trinidad, Capuchinos, La Malagueta, Dos Hermanas… y un largo etcétera.

La plaga de las ratas en la ciudad no es novedad, pero cada vez son más los malagueños que aseguran tener ratas en parques, solares abandonados, árboles, jardines, portales y hasta dentro de viviendas. Málaga se suma a la lista de ciudades españolas que registran cada vez más un aumento de incidencias y avisos por presencia de ratas, tal y como advierte la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA).

«El número de avisos ha crecido. Los datos que manejamos indican un incremento significativo de denuncias ciudadanas, entre ellas en la provincia de Málaga, donde las empresas del sector también observan una subida notable en las intervenciones. Es un problema de salud pública», afirma Sergio Monge, presidente de ANECPLA. Más allá del malestar que provoca su presencia, las ratas representan un riesgo real para la salud pública, ya que son vectores de más de una treintena de enfermedades, entre ellas la leptospirosis, el hantavirus o la toxoplasmosis. Su capacidad de adaptación, rápida reproducción y facilidad para acceder a redes de saneamiento o edificaciones las convierten en una de las plagas urbanas más difíciles de controlar.

«No podemos olvidar que son animales extremadamente resistentes y oportunistas. Allí donde encuentran alimento y refugio, se instalan», recuerda Monge. Detrás de esta tendencia, ANECPLA identifica dos factores clave. Por un lado, las resistencias biológicas que las ratas están desarrollando frente a algunos rodenticidas anticoagulantes -hasta ahora los más eficaces-. «Se trata de una mutación genética hereditaria que está haciendo que muchas ratas sean inmunes a estos productos, lo que provoca que los procesos de desratización resulten cada vez menos efectivos», advierte Monge. Por otro, las nuevas regulaciones europeas, que establecen límites cada vez más estrictos al uso de estos productos, tanto en el ámbito profesional como doméstico. «A ello se suma que la normativa actual limita las concentraciones y modos de aplicación de los productos».

La asociación ANECPLA subrayan que se trata de un problema de salud pública importante, sin soluciones sencillas. «Trabajamos con el control de plagas, pero es fundamental tener cuidado con los residuos: evitar dejar restos de comida accesibles, cerrar correctamente los sumideros, reponer tapas rotas y asegurar que las ratas permanezcan en el alcantarillado, sin acceso a zonas habitadas».