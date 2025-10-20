12 años de premios al talento y el compromiso

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han celebrado esta tarde en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ante más de 400 invitados de todos los sectores de la sociedad malagueña, la duodécima gala de los Premios Málaga, unos galardones que recompensan a personas, empresas y organizaciones que a lo largo de este año 2025 han demostrado una meritoria contribución al progreso de la sociedad, el deporte, la economía, el turismo, la cultura, la sostenibilidad y la innovación de nuestra provincia. El evento fue presentado por la periodista malagueña Eva Encina y contó con el patrocinio de Unicaja, Málaga de Moda Talento Original, marca de la Diputación de Málaga, Telefónica, Cordia, Cervezas Victoria, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Hyundai Syrluz Syrsa. Los ganadores recibieron una estatuilla realizada por el imaginero y escultor malagueño Juan Vega.

En esta XII edición de los Premios Málaga, los galardonados son la empresa malagueña Reyes Gutiérrez (Premio Empresa), comercializadora al por mayor de frutas subtropicales y que se ha situado entre las 200 empresas españolas con mayor volumen de negocio; DEKRA (Premio Innovación), una compañía internacional con sede en Málaga TechPark y una de las corporaciones líderes globales en inspección, ensayo, certificación y servicios relacionados con la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización; Limasam (Premio Sostenibilidad), empresa de limpieza de Málaga que con su apuesta decidida por la sostenibilidad ha mejorado su gestión ambiental en tiempos de una economía circular global; la Fundación Unicaja (Premio Sociedad), que con sus obras sociales, asistenciales, deportivas, educativas, económicas y culturales contribuyen al bienestar de las personas, fomentan el progreso sostenible y dan cobertura a las principales demandas sociales; la cantante malagueña Diana Navarro (Premio Cultura), que celebra en 2025 treinta años de actividad artística y escenarios con el pellizco y la emoción como brújula artística; Carolina Navarro (Premio Deporte), por su magnífica carrera deportiva tras ganar todos los títulos en el universo pádel y que finalizará su periplo con el año 2025 y al AC Hotel by Marriott Málaga Palacio (Premio Turismo), por ser el referente malagueño y andaluz, en mayúsculas,en hoteles urbanos.

Innovación, cultura y tecnología

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica abrió el acto e indicó que “distinguir el talento es una forma de construir comunidad”, el presidente de Prensa Ibérica señaló que Málaga es una “comunidad viva que no se conforma y se transforma”. Moll destacó que los galardonados “hacen mejor su tierra” y señaló que la provincia malagueña se está transformando gracias a “la innovación, la cultura y la tecnología”. El presidente de Prensa Ibérica citó un estudio reciente de The Economist en el que se reflejaba el crecimiento de la economía malagueña y su capacidad para atraer empresas. Moll calificó a Málaga de “gran anfitriona” del Foro del Mediterráneo que tuvo lugar en nuestra ciudad en el pasado mes de junio y anunció la celebración en Madrid en noviembre, de España 360, una jornada de debate y de análisis al que acudirán políticos de distinto signo y de todas las administraciones. Por último, Moll destacó que los premios “reconocen lo mejor de Málaga” y dijo que los premiados “representan a Málaga y nos marcan el rumbo hacia el futuro”.

Tras Javier Moll se dirigió a los asistentes Rocío Blanco, Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. La consejera comentó que es “una suerte poder contar con un periódico como La Opinión de Málaga en un mundo en el que la información está reñida con las redes sociales". A continuación, Blanco se refirió a algunas cifras de una Málaga "que tiene 700.000 ocupados, una tasa de desempleo por debajo de la media andaluza, "y un tejido productivo que se está diversificando y donde aparecen la tecnología, la construcción y ese polo de innovación que atrae tanto talento". La representante andaluza dijo de los premiados que hacen progresar a la sociedad desde sus disciplinas y señaló que "Andalucía se transforma, los premiados son parte de esta transformación y las administraciones debemos acompañarlos en todo momento", concluyó.

Tras la representante del gobierno andaluz tomó la palabra Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, quien dijo que los Premios Málaga son una "cita imprescindible para reconocer el trabajo de gente que contribuye al progreso de Málaga". Ortega dijo de los siete galardonados que son "referentes a nivel andaluz y español en sus especialidades". Por último, Ortega quiso hacer referencia al tema de que en unos pocos años, Málaga será la provincia más poblada de Andalucía, y demandó que "ese crecimiento debe llegar acompañado con inversiones en movilidad, infraestructuras, y agua, y una planificación en energía y vivienda," y pidió el apoyo de medios como La Opinión para dar salida a todas estas reivindicaciones.

Primeros premios

Acto seguido empezó la entrega de galardones. Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga y Juan Carlos Jiménez-Alfaro,director territorial de Empresa Sur de Unicaja, entregaron a Juan Antonio Reyes, CEO de Reyes Gutiérrez el Premio Empresa. “Equipo, familia e innovación”, con esa terna de factores Juan Antonio Reyes indicó que se ha conseguido el éxito de la compañía: “Los empleados que van todos los días a trabajar desempeñan una labor fundamental; la familia, vital por apoyarme todos estos años en todos los proyectos y la innovación para avanzar con nuestro objetivo: generar confianza y futuro para Málaga”, señaló.

A continuación, Raúl Rico, gerente de La Opinión de Málaga y El Correo de Andalucía y Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios Occidental-Costa del Sol entregaron a Jorge González, director del AC Hotel by Marriott Málaga Palacio el Premio Turismo. González dedicó el premio a todos los trabajadores de la hostelería y la hotelería de Málaga “que nos han hecho ser un referente mundial” y recomendó a los asistentes “que hagan turismo en su ciudad”. Elogió al sector turístico “porque siempre suma y nunca resta". Indicó que viajar nos hace más humanos y remarcó la idea de que todos los turismos tienen cabida en Málaga, "una Málaga que no es solo un destino, es un sentimiento”, finalizó.

Para entregar el Premio Deporte a Carolina Navarro subieron al escenario José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga y Francisco Galnares, CEO de Hyundai Syrluz Syrsa. La jugadora malagueña agradeció el galardón y señaló que La Opinión ha estado siempre presente en su trayectoria deportiva desde los primeros momentos. Navarro indicó que “el deporte me ha forjado como persona y los valores del deporte te preparan para la vida”, dijo. La campeona de pádel señaló que espera “haber dejado mi legado a las nuevas generaciones” y destacó que su “mayor triunfo” ha sido el trabajo con la asociación Palas para Todos, una escuela de pádel adaptado que ella ha fundado.

El cuarto premio de la noche, Sostenibilidad, fue entregado a Limasam. Mauricio Mesa, director general en España y Rumanía de Cordia y Andrés Sánchez, director general de Prensa Ibérica en la zona Mediterránea entregaron la estatuilla a Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga. La representante municipal alabó el compromiso de Prensa Ibérica y La Opinión con la ciudad de Málaga. "El premio nos impulsa a seguir trabajando y a seguir cuidando del medioambiente. Es un trabajo de muchos años y no ha sido fácil", significó la responsable municipal. Porras se felicitó por "el gradual cambio de los malagueños en sus comportamientos en reciclaje de residuos" y señaló la "gran importancia" de la educación medioambiental que se hace desde su concejalía e hizo un llamamiento a la ciudadanía "para que se impliquen aún más si cabe en la mejora de las labores de reciclaje que hagan de Málaga un lugar más verde y sostenible".

Algoritmos y motores de búsqueda

Tras el primer bloque de entrega de premios subió al estrado José Ramón Mendaza, director de La Opinión. Mendaza empezó su discurso criticando la gran cantidad de informaciones falsas que inundan la red generando inseguridad y confusión. “Los medios tenemos la obligación de desenredar la madeja hasta encontrar la claridad, los hechos”, aseguró el director de La Opinión, quien señaló como uno de los actores más influyentes en el periodismo digital “los algoritmos de los motores de búsqueda y la irrupción del consumo de noticias mediante Inteligencia Artificial que ya ha dado la vuelta al mundo digital y su uso se multiplica sin respiro, sobre todo entre los más jóvenes”.

Para Mendaza la misión de los periodistas de La Opinión “no es entretener al algoritmo ni hacer cabriolas digitales, sino informar a las personas, ser un reflejo de la realidad en la que vivimos” y dijo que la buena noticia es que las fuentes informativas de confianza “son la opción más elegida para verificar informaciones. Los medios tradicionales y los periodistas figuran entre las alternativas de mayor credibilidad”, destacó. Por último, también señaló que “las voces locales merecen ser escuchadas y necesitan ocupar su sitio. En definitiva, nuestra responsabilidad y compromiso es contar Málaga desde Málaga”.

Tras el responsable de La Opinión fue el turno de intervención de Javier Salas, subdelegado del Gobierno de España en Málaga. Salas dijo que la Opinión está comprometida con la sociedad malagueña desde el momento de su salida, en 1999, y que supuso un “viento nuevo” para la ciudadanía por su trabajo y su profesionalidad en el tratamiento de las noticias de Málaga. Además felicitó a los premiados, los mejores ejemplos de que Málaga "sigue la senda del buen camino que se lleva a nivel nacional en todos los terrenos".

Cultura, sociedad e innovación

Tras la intervención de Salas se inició el segundo bloque de entrega de premios. Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica y Sergio Ragel, director de Relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, entregaron a la cantante Diana Navarro el Premio Cultura. La cantante se dirigió al auditorio para decir que la cultura “es un espacio seguro donde no hay peligro y eso nunca debe perderse y por lo tanto debe promoverse”. Navarro insistió en que “tenemos que coger la bandera de la empatía en estos tiempos en los que quieren dividirnos”. Dedicó su premio a Málaga, a toda su familia y finalizó su intervención cantando una estrofa de su canción más representativa, Sola.

Tras el de Cultura fue el turno del Premio Sociedad. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía galardonaron a José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja. El presidente de la Fundación Unicaja agradeció el premio e indicó el trabajo de La Opinión de Málaga y su papel imprescindible en el mantenimiento del estado de derecho. Domínguez recordó a las cajas de Ahorro como antecedentes de la Fundación Unicaja que desarrolla "una gran labor social, con más 2.200 labores en el año 2024” y recordó el trabajo que ha impulsado la Fundación en todos estos años y el objetivo de contar con una futura sede en la capital malagueña.

El último premio de la noche, el de Innovación, que recayó en la empresa DEKRA, fue entregado por Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga y Leopoldo Sánchez, director de AA. PP. en Andalucía Oriental de Telefónica. Alejandro Torrecilla, director general de la multinacional alemana recogió el premio e indicó que el premio “es un reconocimiento a la trayectoria de la compañía”, dedicó el premio a todos los trabajadores de la compañía, recordó a Luis Fernando Martínez, la persona que ideó y creó el proyecto DEKRA y finalizó su intervención comentando que" la tecnología conlleva riesgos para las personas y el objetivo de DEKRA es minimizar esos riesgos".

La clausura del evento corrió a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien señaló que premios como los de La Opinión hacen “que avance la sociedad”. El alcalde destacó las personalidades de los siete premiados y sus logros en sus diferentes terrenos. Dijo que los premiados “son un estímulo para seguir trabajando y avanzando”. El alcalde de Málaga indicó que “somos brillantes y atractivos para el talento" y denunció el tema de la educación. "Nuestro nivel educativo debe subir porque si no, los trabajos se lo llevarán gentes de otras tierras", indicó.