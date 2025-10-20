Adiós al horario de verano: ¿cuándo es el próximo cambio de hora en 2025?

Aunque el verano parece seguir dando sus últimos coletazos en la ciudad, con temperaturas que rozan los 29 grados, Málaga - al igual que el resto del país- dará por finalizado el horario de verano a finales del mes de octubre. Esto significa que se volverá a retrasar una hora en nuestros relojes. Una práctica que todos los años suscita polémicas.

En los últimos años, se ha puesto sobre la mesa el debate de ¿cambio de hora si o no? Incluso estudios de EEUU sugieren que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad. De hecho, más de 200 organizaciones urgen a la Comisión Europea a acabar con el cambio de hora en 2026.

En esta línea, Pedro Sánchez pedirá este lunes, al Consejo de la Energía de la Unión Europea, que no se cambie la hora: "Hacerlo dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", afirma el presidente en un vídeo publicado en su cuenta de X

¿Por qué se modifica la hora?

El ajuste horario, hoy habitual en muchos países, nació como una estrategia para optimizar el uso de la luz del sol. Esta medida se introdujo en el siglo XX, principalmente en contextos de escasez energética, como durante las guerras mundiales o la crisis del petróleo.

La intención era sencilla: disminuir el gasto en electricidad haciendo coincidir las actividades diarias con las horas de mayor luminosidad natural. En el caso de España, este sistema de cambiar la hora dos veces al año se adoptó en 1974, siguiendo el ejemplo de otras naciones europeas.

¿Cuándo se cambiará de hora?

El cambio de hora se producirá el último domingo de octubre, que este año será en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Será cuando los españoles retrasen una hora en sus relojes, por lo que las 3:00 horas serán las 2:00.