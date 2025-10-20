El Ayuntamiento de Málaga quiere controlar el absentismo laboral en el holding municipal

El Ayuntamiento de Málaga quiere controlar el absentismo laboral en el conjunto de sociedades que conforman el amplio holding municipal.

Entre los entes municipales que forman parte de la organización del Ayuntamiento de Málaga, se distinguen organismos autónomos y agencias públicas, como puede ser Gestrisam o el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV); sociedades municipales, como la EMT, Promálaga o Málaga Procultura; fundaciones, como la Fundación Rafael Pérez Estrada y, por último, el consorcio Orquesta Ciudad de Málaga. También se incluyen sociedades mixtas y otros entes que cuentan con participación del Ayuntamiento de Málaga, como es el PTA, la Fundación Ciedes o el Consorcio de Transporte Metropolitano.

El Área de Innovación ha encargado a la empresa tecnológica Top Digital que diseñe el software de un "proyecto piloto" que permitirá hacer el seguimiento de la falta de asistencia de los empleados municipales a su puesto de trabajo.

Edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casona del Parque. / L.O

A través de un contrato menor, el consistorio ha adjudicado por 14.487,33 euros (IVA incluido) un servicio de consultoría y de asistencia técnica para implantar la solución tecnológica a través de la que se realizará el control de abstentismo. La compañía, con sede en Málaga, tendrá un plazo de doce meses para desarrollar la herramienta tecnológica.

Gestrisam

Una de las empresas que ya cuentan con su propio plan de absentismo laboral es Gestrisam, encargado de la recaudación de los impuestos municipales, además de la gestión de padrón de Málaga, entre otras funciones.

"El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros servicios del Ayuntamiento de Málaga, a través de su Convenio Colectivo vigente reconoce el grave problema que supone el absentismo para la organización y por ello regula un compromiso para la elaboración de cuantos planes y medidas de control sean necesarias para su control", se indica en su plan de absentismo laboral.

Este organismo calcula su propio índice de abstentismo laboral, que en 2024 alcanzó el 7,94%, con un total de 4.466,42 jornadas de abstentismo. En ese análisis se distinguen las causas de la ausencia del trabajador en su puesto de trabajo, siendo la más frecuente por una baja en curso o por padecer una enfermedad. El siguiente motivo es la ausencia por enfermedad grave de familiar y, en tercer lugar, por consultas médicas, aunque en este último caso, se acaban recuperando.