Urbanismo
El CaixaForum de Málaga, pendiente de la concesión del suelo para arrancar las obras
El alcalde confirma que la Fundación la Caixa cuenta ya con la licencia constructiva pero no ostenta aún el "título legal" sobre la parcela
El CaixaForum de Málaga deberá salvar un último obstáculo para arrancar la construcción de centro cultural, proyectado en el solar gemelo al de la Comisaría Provincial, cuya inauguración se proyecta ahora para 2027 tras sufrir un retraso en la tramitación urbanística.
Como ya avanzó este periódico, la Fundación la Caixa cuenta ya con la licencia de obras expedida aunque aún está pendiente de que esta se conceda oficialmente por parte del Ayuntamiento de Málaga, para lo que debe contar con la autorización de la Junta de Gobierno Local.
El alcalde Francisco de la Torre ha precisado hoy que ese paso no se dará hasta que se resuelva la concesión del suelo solicitada por la Fundación para convertirse en propietario del suelo. De hecho, la concesión junto a la licencia de obras son los dos trámites prioritarios que desde el primer momento debían despejarse para dar vía libre al proyecto.
Actualmente, la licencia de obras "ya está", ha afirmado De la Torre, aunque esta está "condicionada" a que esté resuelta la concesión de suelo. "No puedes dar licencia a alguien que no tiene todavía el título legal sobre el suelo", ha aclarado el regidor malagueño.
Astoria
Otro de los proyectos culturales pendientes es el proyectado en el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria, unos terrenos en una ubicación estratégica y simbólica de la ciudad, pero que llevan años sin despegar con una iniciativa concreta.
El último movimiento al respecto fue la intención anunciada por el consistorio de ceder el suelo a la Fundación Unicaja, que está pendiente precisamente de la cesión directa del suelo.
De la Torre ha destacado que el Departamento de Patrimonio tiene una "lista de espera" de temas que siguen "pendientes", entre ellos, el CaixaForum, el Astoria o el centro deportivo de Nadal. "Se resolverán en cuestión de unas pocas semanas", ha asegurado, al tiempo que ha precisado que espera que el Astoria esté cerrado antes de que termine el presente año.
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida