El CaixaForum de Málaga, pendiente de la concesión del suelo para arrancar las obras

El CaixaForum de Málaga deberá salvar un último obstáculo para arrancar la construcción de centro cultural, proyectado en el solar gemelo al de la Comisaría Provincial, cuya inauguración se proyecta ahora para 2027 tras sufrir un retraso en la tramitación urbanística.

Como ya avanzó este periódico, la Fundación la Caixa cuenta ya con la licencia de obras expedida aunque aún está pendiente de que esta se conceda oficialmente por parte del Ayuntamiento de Málaga, para lo que debe contar con la autorización de la Junta de Gobierno Local.

El alcalde Francisco de la Torre ha precisado hoy que ese paso no se dará hasta que se resuelva la concesión del suelo solicitada por la Fundación para convertirse en propietario del suelo. De hecho, la concesión junto a la licencia de obras son los dos trámites prioritarios que desde el primer momento debían despejarse para dar vía libre al proyecto.

Actualmente, la licencia de obras "ya está", ha afirmado De la Torre, aunque esta está "condicionada" a que esté resuelta la concesión de suelo. "No puedes dar licencia a alguien que no tiene todavía el título legal sobre el suelo", ha aclarado el regidor malagueño.

Astoria

Otro de los proyectos culturales pendientes es el proyectado en el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria, unos terrenos en una ubicación estratégica y simbólica de la ciudad, pero que llevan años sin despegar con una iniciativa concreta.

Centro cultural Astoria proyectado por el Ayuntamiento de Málaga. / L.O

El último movimiento al respecto fue la intención anunciada por el consistorio de ceder el suelo a la Fundación Unicaja, que está pendiente precisamente de la cesión directa del suelo.

De la Torre ha destacado que el Departamento de Patrimonio tiene una "lista de espera" de temas que siguen "pendientes", entre ellos, el CaixaForum, el Astoria o el centro deportivo de Nadal. "Se resolverán en cuestión de unas pocas semanas", ha asegurado, al tiempo que ha precisado que espera que el Astoria esté cerrado antes de que termine el presente año.