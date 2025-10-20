El calor no se despide de Málaga: vuelve el terral y las temperaturas veraniegas

El veranillo de San Miguel, el de San Martín o el popular 'veroño'… Llámalo como quieras, pero el verano se resiste a despedirse de Málaga, aunque ya estemos en otoño.

La semana pasada, la DANA Alice dejaba intensas lluvias en varios puntos de la Península, en la provincia malagueña el temporal se dejó sentir de forma mucho más suave, con chubascos breves y de poca intensidad.

De cara a esta semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias abundantes acompañadas de tormenta en Galicia, y precipitaciones en las comunidades cantábricas, Castilla y León y el entorno de los Pirineos. Y mientras los chubascos persisten en el norte del país, en el sur ni rastro de precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía octubre se marchará sin cambio las temperaturas. Sin embargo, en Málaga parece que el verano vuelve de la mano del terral que sufrirá durante toda la semana la provincia.

Previsión del tiempo

Tal y como ha confirmado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, el terral será protagonista durante buena parte de la semana, provocando un nuevo ascenso de las temperaturas, que se mantendrán muy por encima de lo habitual para estas fechas.

En zonas como Estepona, Vélez-Málaga, Mijas y la propia capital malagueña, se esperan máximas que rondarán los 30 ºC. En el entorno de Málaga capital, los termómetros alcanzarán los 30 grados entre semana, bajarán ligeramente hasta los 28 ºC el viernes, pero volverán a subir el sábado hasta los 32 ºC. El domingo, sin embargo, se espera un descenso más notable, especialmente en el interior.

“Por ejemplo, en Antequera se prevé que se alcancen los 29 ºC el sábado, pero el domingo llegará una masa de aire frío que provocará un descenso térmico”, adelanta Riesco.

A pesar de este leve respiro, las noches seguirán siendo tropicales, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados en muchos puntos. Ni el frío ni las lluvias se esperan, de momento, y el ambiente seguirá siendo anormalmente cálido en los próximos días.