Condenado a 8 años de cárcel el hombre que mató a golpes a su madre en Málaga

El hombre que fue detenido en enero de 2023 por matar a golpes a su madre en el barrio de El Molinillo, en Málaga capital, ha sido condenado a ocho años de prisión por un delito de homicidio con la atenuante muy cualificada de embriaguez y drogadicción. La sentencia también establece que José Antonio, que entonces tenía 39 años, tendrá que indemnizar a su hermana con casi 46.420 euros y hacer frente a las costas procesales, aunque su solvencia no ha sido acreditada. A la pena se le descontará el tiempo que el reo pasó en prisión provisional.

La resolución se tomó en mayo del año pasado sin que fuera necesario juzgar la causa por el método del jurado popular, tal y como se había tramitado, al llegar las partes a un acuerdo de conformidad.

De esta manera, la fiscalía, la defensa y el tribunal consideran probado que los hechos ocurrieron sobre las 4.00 horas de la madrugada del 15 de enero de 2023 en el piso donde el acusado y Antonia vivían en el popular barrio de El Molinillo. Tras pasar las horas previas bebiendo en salones de juegos, el hombre volvió a casa y comprobó que la caja en la que ambos guardaban su dinero estaba abierta y que faltaba una cantidad, por lo que comenzó a discutir con su madre creyendo que ella lo había sustraído. Durante la disputa, José Antonio la agredió brutalmente «con evidente propósito de causarle la muerte». La sentencia detalla que le propinó reiterados puñetazos y patadas en la cara y que la agarró del pelo para golpearle la cabeza contra el suelo mientras la sujetaba de los brazos para inmovilizarla.

La paliza provocó que Antonia, de 60 años, muriera entre las 5.00 y las 7.00 horas de esa misma madrugada, principalmente por la fractura de la base craneal y los politraumatismos craneofaciales. La resolución añade que, cuando ocurrieron los hechos, el acusado era consumidor de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes (cannabis) que afectaban considerablemente a sus facultades intelectivas y volitivas.