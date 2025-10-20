Tribunales
CRIMEN DE HUMILLADERO: Admite que mató a un hombre con un azadón durante un robo y acepta casi 12 años y medio de prisión
El segundo acusado también reconoce su papel en el asalto de la casa de la víctima y acepta una condena de dos años y dos meses de cárcel por robo con fuerza
Un hombre ha reconocido este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga que mató a golpes con un azadón a un vecino de 72 años en la localidad malagueña de Humilladero después de que entrara en su vivienda para robarle. El principal procesado ha admitido los hechos y tras un acuerdo se ha conformado con la petición del fiscal, que inicialmente lo acusaba de asesinato y pedía 18 años de cárcel para él y el otro investigado, pero finalmente lo ha rebajado a homicidio y a diez años de prisión para el primero por este delito.
Además, el ministerio público ha solicitado que también sea condenado a otros dos años y cinco meses de prisión por un delito de robo con fuerza y por quebrantamiento, una multa económica. Al segundo procesado, que también entró en la vivienda, se le ha retirado el principal cargo y ha aceptado una condena por robo con fuerza de dos años y dos meses de prisión.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de mayo de 2022, cuando los procesados presuntamente se pusieron de acuerdo para acceder a la vivienda del vecino, donde entraron sobre las dos de la madrugada con el objetivo de robarle. La víctima se opuso al robo y el principal acusado utilizó un azadón en el forcejeo, sufriendo la víctima lesiones de gravedad a nivel craneofacial y en extremidades superiores que resultaron mortales.
