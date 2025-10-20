DIRECTO I XII Gala de los Premios Málaga

Este lunes se celebra la XII edición de los Premios Málaga, que cada año organiza La Opinión de Málaga. El evento se celebrará a partir de las 19.00 horas el Auditorio Edgar Neville, de la Diputación Provincial de Málaga y será presentado por la periodista malagueña Eva Encina.

La gala, a la que asistirán más de 400 invitados de diferentes ámbitos de la sociedad malagueña, se podrá seguir en directo por streaming en nuestra web (www.laopiniondemalaga.es). Los ganadores de las siete categorías recibirán una estatuilla realizada por el imaginero y escultor malagueño Juan Vega.

Este evento cuenta con el patrocinio de Unicaja, Málaga de Moda Talento Original, marca de la Diputación de Málaga, Telefónica, Cordia, Cervezas Victoria, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Hyundai Syrluz Syrsa.