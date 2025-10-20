El ‘Erasmus español’ del IES José María Torrijos que mejora la convivencia

La mejora de la convivencia es una preocupación que los centros educativos tienen hoy entre sus prioridades, aunque las circunstancias varían mucho de un colegio o instituto a otro. El IES José María Torrijos de Málaga ha sabido ver la oportunidad en la diversidad y su alumnado ya está notando los beneficios de relacionarse con estudiantes de centros de otras comunidades autónomas. Así es el programa en el que está participando:

Se trata del proyecto Agrupaciones de centros educativos del Ministerio de Educación, una especie de ‘Erasmus en España’ por el que profesores y alumnos visitan distintos centros y realizan actividades conjuntas en torno a una temática.

En este caso, el tema se centra en el modelo de convivencia positiva y el objetivo es favorecer y mejorar la convivencia escolar y el bienestar emocional de la comunidad educativa, la inclusión y la igualdad.

Alumnado del IES José María Torrijos de Málaga y del resto de centros durante una de las movilidades / La Opinión

Cuatro centros muy diferentes

El IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo, de la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, es el coordinador de esta iniciativa, en la que además del malagueño IES José María Torrijos participan el IES Los Moriscos, en la provincia de Badajoz, y el IES Profesor Emilio Lledó, en la de Toledo.

Durante el curso pasado y el actual, alumnado de estos cuatro centros está viajando a cada una de estas ciudades y pueblos, conviviendo con familias y realizando actividades en los institutos en torno al tema de la convivencia.

«Mucho de nuestro alumnado no había viajado nunca. Le dicen viajar a ir a Torremolinos. Es una oportunidad para que salgan de Málaga y vayan a otra comunidad», explica Nieves Velasco, maestra de Pedagogía Terapéutica y coordinadora del programa en el José María Torrijos.

Este instituto, situado en la barriada de Vistafranca del distrito Carretera de Cádiz, es un centro pequeño, de apenas 200 alumnos, calificado de compensatoria por el nivel socioeconómico medio-bajo de las familias y el entorno.

Como indican en el proyecto, uno de sus objetivos principales durante los últimos cursos ha sido trabajar la convivencia, «al detectar habitualmente un porcentaje de alumnado que presenta comportamientos disruptivos en el aula». No obstante, destacan que esas conductas se concentran en un número pequeño de estudiantes.

Nieves Velasco detalla que el programa está abierto a todo el alumnado que está interesado, aunque han intentado incluir a menores con necesidades especiales para fomentar la inclusión.

Los estudiantes que participan en este proyecto durante la visita a la isla de Tenerife. / La Opinión

Convivencia con las familias

En total, son 32 alumnos de entre 2º y 4º de la ESO de los cuatros institutos los que están participando y las movilidades se realizan en grupos de ocho. El hecho de que se alojen en las propias viviendas de los estudiantes ha supuesto una dificultad para el instituto de Málaga, como reconoce la coordinadora, por las características de las familias de este centro.

«No todos tienen una habitación o una cama libre en sus casas. Pero lo enfocamos así y no por ejemplo en un albergue porque nos parecía mucho más enriquecedor el hecho de esa inmersión, de vivir con otra familia y viendo otras realidades», subraya Nieves Velasco.

En este sentido, detalla que los cuatro institutos que participan en este programa tienen características muy diferentes, tanto el de Tenerife, situado en una isla y en una zona con un poder adquisitivo medio-alto, como los de Extremadura y Toledo, que se ubican en zonas rurales, en concreto en Hornachos (Badajoz) y Numancia de la Sagra (Toledo).

Los estudiantes malagueños ya han viajado a Tenerife y Badajoz y en enero recibirán a sus compañeros. La semana pasada, han sido los profesores los que han venido a Málaga para formarse y coordinar el proyecto. En concreto, los docentes de los cuatro centros han participado en una charla taller dirigida por el profesor del IES Universidad Laboral de Málaga Antonio María Hernández, experto en mediación y autor del libro ‘Educación Con-Vivencia’.

También han podido mostrar el proyecto y sus resultados al director general de Educación del Ayuntamiento de Málaga, Fernando Leguina, que ha visitado el IES Torrijos.

Además, han realizado dinámicas de grupo sobre convivencia. En el IES José María Torrijos, que imparte sólo Secundaria y FP Básica, apuestan por un modelo basado en la reeducación y no en la sanción.

Los profesores durante un taller en Málaga impartido por el docente Antonio María Hernández, experto en mediación y convivencia. / La Opinión

Grupo Pro Grado Básico

La importancia de este aspecto educativo es tal en este centro que tiene un departamento específico de Convivencia, un Aula de Gestión de Conflictos y un Aula de Convivencia.

Este curso han puesto en marcha de la mano del orientador, Rafael Garrido, un Grupo Pro Grado Básico dirigido al alumnado de 2º de la ESO que ya ha repetido alguna vez en Primaria y que presenta un bajo rendimiento escolar .

El programa consiste en agrupar en ámbitos las distintas materias de 2º de la ESO. Así, entre otros, se ha creado un taller lingüístico para agrupar Lengua castellana e Inglés, y se trabajan las asignaturas de una forma más práctica, por ejemplo con talleres de radio.

Es una forma de trabajar que aumenta la motivación de los estudiantes, que además tienen una atención individualizada al ser un grupo de sólo ocho alumnos.

Esta y otras actuaciones son compartidas por los docentes del IES José María Torrijos con sus compañeros de Tenerife, Badajoz y Toledo en un intercambio de prácticas y experiencias muy enriquecedor.

Estudiantes más motivados

La coordinadora del proyecto de Agrupaciones escolares subraya como ya están notando mejoras en un instituto que tenía «mala fama» y en el que ahora hay una mejor convivencia y se está evitando el absentismo y el abandono escolar.

El instituto malagueño recibió la semana pasada a las docentes que participan en el proyecto. / La Opinión

Y, sobre la experiencia de los alumnos en este ‘Erasmus en España’, asegura que está siendo un éxito: «Niños o niñas que al principio eran reacios a salir de su casa y viajar, se vuelven llorando porque no quieren que se termine».

Es un programa que les enriquece por esa convivencia y «les amplía la visión del mundo» al ser institutos tan distintos. «La diversidad hay que tomarla siempre como enriquecimiento. Te vuelves menos egocéntrico, tienes una visión más amplia y una mente más abierta», afirma Nieves Velasco.

Otros centros de Málaga como el IES Cánovas del Castillo han participado en este programa de Agrupaciones de centros del Ministerio de Educación. Los centros interesados pueden buscar socios en este enlace y ver más información aquí.