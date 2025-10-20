III Trimestre: La vida sigue igual

1 de julio: Como estaba previsto el calor, se consolidó para los meses de julio y agosto. No por sabido, todo gira alrededor del calor. Más que el año pasado, y para los agoreros, mejor que para 2026. El cambio climático existe, pero no para el presidente de la gorrilla, el poderoso señor Trump.

7 de julio: La sede de Ciberseguridad para Málaga se va a quedar en el deseo. El titular del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública dice que tiene que estar donde él está, en Madrid. Menos mal que el IMEC creará en Málaga 200 empleos (ingenieros, personal especializado…). El Parque Tecnológico es el actual motor del crecimiento de Málaga.

8 de julio: El Málaga CF ya está preparado para la temporada 2025-2026. Confiemos que deje atrás la costumbre de empatar en La Rosaleda y perder en las salidas. Que vuelva a sonar el llorado ¡Málaga, la bombonera, flor de la Costa del Sol, tiene equipo de primera …!

11 de julio: Se acabó: Málaga renuncia a ser una de las muchas sedes del Mundial de fútbol. El costo del evento no se compensaría con los resultados. Al final, siendo optimistas, en La Rosaleda remozada, la plaza-puente, los accesos y la marimorena, nos hubieran concedido un partido Kenia-Islas Feroe, un Bulgaria-Panamá… Los partidos importantes serán, con respecto a España, en Madrid, Barcelona, Sevilla…

14 de julio: Somos campeones en empresas turísticas, en pisos turísticos, la que tiene más trabajadores en la hostelería… y deficitaria en árboles.

15 de julio: Continuamos pasando calor, pero menos. De las ocho provincias de Andalucía, tres se salvan a diario gracias al mar. En Almería, Cádiz y Málaga (orden alfabético) no lo pasamos tan mal como nuestros vecinos.

18 de julio: ¡Otro récord de nuestra ciudad! Somos los primeros en multas de tráfico. Nuestros compatriotas y los foráneos que nos visitan son ‘cazados’ a diario por pisar el acelerador donde el límite es superado por ser tan nerviosos. Una tisana de tila o valeriana es un remedio barato para calmar los nervios.

19 de julio: Con lo que se recauda por multas se podrían hacer muchas cosas. La oposición de los organismos públicos tiene la palabra.

27 de julio: El aeropuerto de Málaga se queda chico. 100.000 pasajeros al día ponen en peligro los servicios mínimos. El Ministerio ¿competente? (Transporte y Movilidad) habla de mejoras, pero los plazos se demoran.

28 de julio: Después de cincuenta años de la inauguración del ferrocarril Málaga-Fuengirola (Paco de la Torre no estuvo en ese viaje, pero yo sí), más voces nuevas reclaman su mejora. Prolongarlo hasta Marbella no se llevó a cabo; ahora pretendemos que por un lado llegue a Algeciras y por otro a Nerja. Me gustaría participar en su inauguración; pero el calendario previsto me va a negar ese placer.

Agosto

1 de agosto: El mes empezó como tenía que empezar: con calor. Motivo para iniciar cualquier conversación.

2 de agosto: El Málaga CF se prepara para la temporada 2025-2026. En las filas destaca un jugador apodado ‘Chupete’. Es el segundo futbolista que lleva el mismo apodo, aunque entre uno y otro median más de cincuenta años. El anterior era argentino, extremo derecha, goleador… y el Málaga, como siempre, lo vendió al Madrid. Se llamaba Carlos Guerini y llegó y mantuvo el apodo de ‘Chupete’ Guerini.

3 de agosto: Y como está mandado, las celebraciones de la Feria de Málaga se iniciaron con la travesía a nado del puerto de Málaga. Entre los quinientos participantes no faltó el alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre Prados, que cada año se pone a prueba para seguir en la brecha.

5 de agosto: La portada de la Feria de Málaga en Cortijo de Torres está inspirada en el Quiosco del Embarcadero que se montó con motivo de la visita a Málaga de la Reina Isabel II tiempo ha. No sé qué habrá costado, pero la Feria es la Feria.

6 de agosto: Se va a proceder a la limpieza de los cauces de los ríos y arroyos de la ciudad para prevenir inundaciones. Si va a llover a mares o vamos a tener un invierno seco, es una ignota.

15 de agosto: Empezó la Feria. Pregón, fuegos artificiales, música, jolgorio, baile, canto… A pasarlo bien. Y así hasta el 23.

16 de agosto: El Málaga CF sigue la pauta de la temporada anterior: llenazo en La Rosaleda, cuatro lesionados antes de empezar la temporada y empate ante el Eibar. A ver si de chorra gana el segundo partido.

23 de agosto: Terminó la Feria. Algunos números se destacan: 965.726 visitas, miles de usuarios de los autobuses de la EMT, metro, agresiones sexuales, medio centenar de detenciones, ebrios… y lo que no podía faltar: 1.176 toneladas de basuras recogidas en el Real de la Feria y en el Centro de la capital. Faltan urinarios públicos.

24 de agosto: Segundo partido del Málaga: 1-0 a favor. Más de 26.000 socios animan al equipo que, quiera o no, ya perdió dos puntos irrecuperables.

25 de agosto: Última semana de agosto. En Málaga, como en toda España, se sigue con preocupación la oleada de incendios forestales que arruinan a familias que no solo lo pierden todo sino también el poblado o aldea en los que nacieron y vivieron. Salvo algunos conatos, la provincia no estuvo afectada en esta ocasión. Pero hay que empezar a cuidar nuestros montes ahora, no cuando empiecen los fuegos. Limpieza, cortafuegos, personal, medios mecánicos y aéreos…

28 de agosto: La Costa del Sol, incluida la capital, perderá dentro de unos años entre 5 y 25 metros de anchura de playa por el cambio climático. Para los residentes de hoy no hay problema porque esos daños se producirán poco a poco, entre 2050 y 2100.

31 de agosto: ¡El Málaga gana en Canarias! Que siga la racha.

Jornada inaugural de la Comic-Con Málaga / Álex Zea

Septiembre

1 de septiembre: Las playas se quedan sin bañistas foráneos. Se han ido a sus tierras. Los nativos y los que saben se disponen a gozar del mejor tiempo porque en septiembre es cuando las aguas están más limpias, no hay gente molestando con sus juegos, las medusas se van a otros sitios, descienden las basuras y restos de comida y envases de plástico que la masa deja a diario como recuerdo de su paso.

3 de septiembre: Para los ejecutivos nómadas (los que trabajan donde sea con los móviles a cuesta) entre las opciones más demandadas del mundo está Málaga. Cada día más extranjeros ricos se dan un garbeo por Málaga encareciendo los alquileres de pisos y apartamentos.

5 de septiembre: Don Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, manifiesta que el equipo es capaz de ganar más partidos que el año pasado. Más que optimista es todo lo opuesto. A los 26.000 socios del club les habrá sentado, según un dicho popular, como una ‘jarra de agua fría’.

11 de septiembre: La Fundación Unicaja se dispone a construir viviendas de protección oficial a través de la promotora LiveUpp. Como no me apetece consultar el diccionario inglés-español me quedo sin saber qué significa ‘LiveUpp’.

12 de septiembre: Un ex ministro de Georgia con un nombre rarísimo ha sido detenido por corrupto. Se había comprado una vivienda en Málaga que le ha costado más de medio millón de euros. En todas partes cuecen habas.

13 de septiembre: El Málaga vuelve a perder fuera de casa. Esta vez a mano del Huesca. Con esta marcha, en el mes de mayo de 2026 estará en la cola luchando para no descender de categoría. De momento tenemos más lesionados que puntos.

14 de septiembre: El futuro del mamotreto portuario de un porrón de metros de altura no está claro. Ahora es un proyecto privado. Ni hotel de superlujo, ni pisos para potentados empresarios europeos… La inversión más rentable para esa torre, con más metros, sería destinarla a una Digital Nomads Tower, que dicho en mi lengua es lo que más porvenir tiene: una torre de doscientos metros de altura para los llamados Nómadas Digitales, unos señores que pueden permitirse el lujo de trabajar donde les da la gana. Málaga es la tercera ciudad del mundo más apreciada por estos privilegiados. Y si prospera el negocio, en vez de una torre, ‘two towers’.

22 de septiembre: Dice el entrenador del Málaga CF, después de una nueva derrota en La Rosaleda, esta vez a manos – o pies – del Cádiz: «No hemos merecido la derrota». O sea, un empate. Empatando y perdiendo llegaremos en pocas jornadas a la zona peligrosa del descenso. Igualito que la temporada anterior. Ahora bien, en lesionados somos los primeros.

23 de septiembre: El clima de Málaga, una vez más, dice aquí estoy yo. Mientras media España sufre las bajadas de temperaturas, tormentas, granizadas, inundaciones, calles convertidas en ríos…, los malagueños y visitantes cogen los bártulos y se van a la playa. Los hombres y mujeres del tiempo pasan de largo. No somos noticia.

24 de septiembre: Un nuevo museo en Málaga. Fruto del entusiasmo y entrega de antiguos conductores de autobuses, ya es una realidad: Museo del Transporte Urbano de Málaga. Su visita es gratuita. Está en la primera planta de la Estación de Autobuses.

25 de septiembre: Se inauguró el San Diego Comic-Con Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos. ¿Qué es eso? Para entendernos: Convención Internacional de Comics de San Diego en Málaga. Para los viejos, los TBO de toda la vida, pero a lo bestia. Movilizó a más de ciento y pico mil personas de todo el mundo con Schwarzenegger, el Terminator de las películas americanas, a la cabeza. Si se repite el evento el año que viene ¿dónde meter a tanta gente?

30 de septiembre: Finaliza el trimestre con el Málaga CF camino de volver a Tercera División. En siete partidos solo ha conseguido dos victorias. Peor, imposible. Esto no lo arregla ni El Tato, al que se le atribuía la capacidad para arreglar, componer, apañar… las cosas más difíciles.