A juicio los dos acusados de matar con un azadón a un hombre en Humilladero

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto celebrar a lo largo de esta semana el juicio contra los dos acusados de matar con un azadón a un hombre de 72 años en su casa del municipio malagueño de Humilladero, a la que presuntamente accedieron para robarle. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron el viernes que el juicio con jurado constará de cuatro sesiones que se celebrarán desde hoy lunes hasta el próximo jueves. Como adelantara este diario hace unos meses, la Fiscalía solicita 18 años de prisión para cada uno de los procesados por el concurso medial de los delitos de robo y asesinato, ocho años de libertad vigilada y una indemnización conjunta a los herederos de la víctima. Para uno de los procesados, apodado el Camarón, el ministerio fiscal propone también multa de unos 5.400 euros por quebrantamiento de condena, ya que 49 días antes del crimen un juzgado de Antequera le impuso una orden de alejamiento sobre la víctima, que previamente denunció haber sufrido un robo con violencia por parte de este acusado y su hermano.

Las vistas se celebrarán desde este lunes hasta el próximo jueves

De madrugada

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del 20 de mayo de 2022. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, que destaca la larga lista de condenas firmes que acumulan los procesados, estos acudieron a la vivienda de la víctima, localizada junto a la A-7280 que atraviesa el pueblo por el norte, con la intención de robarle todo lo que tuviese de valor. El escrito de acusación añade que, al encontrarse los asaltantes con la oposición de Antonio, no dudaron en «golpearle reiteradamente» para conseguir su objetivo. Durante la agresión, siempre según esta versión, utilizaron «un azadón con intención de acabar con su vida». La víctima sufrió varias lesiones en la cabeza, las de mayor gravedad a nivel craneofacial, y otras que evidenciaban que intentó protegerse, como la fractura de la falange del dedo de una mano.

Antonio logró salir de su casa para pedir ayuda y delatar a los agresores, que huyeron de la escena del crimen con las manos vacías, pero fueron localizados poco después por la Guardia Civil en la zona de la Realenga, en Fuente de Piedra, donde fueron detenidos.