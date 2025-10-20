Tribunales
A juicio los dos acusados de matar con un azadón a un hombre en Humilladero
La Fiscalía solicita 18 años para cada uno de los procesados, uno de los cuales tenía una orden de alejamiento de la víctima, por el concurso medial de los delitos de robo y asesinato
La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto celebrar a lo largo de esta semana el juicio contra los dos acusados de matar con un azadón a un hombre de 72 años en su casa del municipio malagueño de Humilladero, a la que presuntamente accedieron para robarle. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron el viernes que el juicio con jurado constará de cuatro sesiones que se celebrarán desde hoy lunes hasta el próximo jueves. Como adelantara este diario hace unos meses, la Fiscalía solicita 18 años de prisión para cada uno de los procesados por el concurso medial de los delitos de robo y asesinato, ocho años de libertad vigilada y una indemnización conjunta a los herederos de la víctima. Para uno de los procesados, apodado el Camarón, el ministerio fiscal propone también multa de unos 5.400 euros por quebrantamiento de condena, ya que 49 días antes del crimen un juzgado de Antequera le impuso una orden de alejamiento sobre la víctima, que previamente denunció haber sufrido un robo con violencia por parte de este acusado y su hermano.
Las vistas se celebrarán desde este lunes hasta el próximo jueves
De madrugada
Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del 20 de mayo de 2022. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, que destaca la larga lista de condenas firmes que acumulan los procesados, estos acudieron a la vivienda de la víctima, localizada junto a la A-7280 que atraviesa el pueblo por el norte, con la intención de robarle todo lo que tuviese de valor. El escrito de acusación añade que, al encontrarse los asaltantes con la oposición de Antonio, no dudaron en «golpearle reiteradamente» para conseguir su objetivo. Durante la agresión, siempre según esta versión, utilizaron «un azadón con intención de acabar con su vida». La víctima sufrió varias lesiones en la cabeza, las de mayor gravedad a nivel craneofacial, y otras que evidenciaban que intentó protegerse, como la fractura de la falange del dedo de una mano.
Antonio logró salir de su casa para pedir ayuda y delatar a los agresores, que huyeron de la escena del crimen con las manos vacías, pero fueron localizados poco después por la Guardia Civil en la zona de la Realenga, en Fuente de Piedra, donde fueron detenidos.
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida