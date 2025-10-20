Málaga se consolida como la cuarta plaza española que más empresas certifica en la Ley de Startups

La Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ha certificado ya a un total de 1.790 sociedades españolas en el proceso abierto hace ahora algo más dos años (julio de 2023) para acreditar el carácter innovador y escalable de las empresas emergentes, conocido como Ley de Startups. La provincia de Málaga cuenta ya con 66 compañías certificadas, lo que la mantiene como la cuarta de España con más acreditaciones tras Madrid (465), Barcelona (422) y Valencia (118). Tras Málaga se sitúan otros plazas con polos tecnológicos significativos como Sevilla (47) y Vizcaya (46).

A nivel andaluz, Málaga es la primera provincia en certificaciones, con el 42% de las solicitadas en toda la comunidad (157). A través de este proceso de certificación, las empresas emergentes pueden acogerse a diferentes beneficios, especialmente fiscales, recogidos en la Ley de Startups, que fue aprobada a finales de 2022. Las startups que quieran acogerse a ellos deben solicitar su certificación en la web (sin el pago de ninguna tasa). Estas empresas deben desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo escalable.

La certificación se basa en el cumplimiento de varios criterios, entre los que destaca la antigüedad de la empresa, que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60% de su plantilla en España. Deben ser empresas de nueva creación o que no tengan más de cinco años de antigüedad. El periodo puede ampliarse a siete años en sectores estratégicos de más tiempo de maduración (biotecnología, energía o industria, por ejemplo).

¿Qué empresas de Málaga está ya?

La lista de empresas certificadas en Málaga la integran, por ahora, Adity Solutions, Afridan Technology, Agile Seller Hub, Agphotonics, Agrow Analytics, Aldora Games, Aloha Omega Solutions, Beemeral, BIO Sensors Suit, Bioherent, Brainheart Therapeutcis, Bunditos, Cirineo Vallecas, Colorai Software, Coolx Earth, CrowdIT 360, Digital Educa Learning, Easychatbot, Eucascopio, Edureer Academy, Enerclic Innovatio, Escuela Internacional de Audiovisuales y Espectáculos, Faststreaming, Fisiadigital Corp, Folia Project, Froged Technologies, Horus Ingeniería y Software, Hub-Terra, Itexon Systems, Keki Artisan Bakery, Located Global y Logistiko Labs,

También figuran Mesatechsystems, MetamedicsVR, Miphai Collection, Músicos del Mundo Unidos, Muvadrones, Naolito, Nieve Consulting, Novelingo, Nowo Insurance Services, Onversed Technologies, Open Broker, Plannet World, Quantia Ingeniería y Consultoría, Revitonica, Ruiz Panflova, Seniority AI, Shifu Iberia, Streego Technologu, Superpopi Tech, Suppama Sup Station, Suprent Spain, Sustainable Credits, Ubora Autoconsumo, Unknown Gravity, Urban Sport Experience, Vector Pipe, Visitas Virtuales, Woxi Soluciones Digitales, Ynsat Tech y Zexel Software.

Algunas de las emrpresas integrantes de esta lista tienen su sede en enclaves como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) o el Polo de Contenidos Digitales.

Potencial de desarrollo

Enisa afirma que todas las comunidades cuentan con empresas emergentes y destaca que hay una fuerte concentración en Madrid y Cataluña, así como un predominio del número de empresas certificadas en zonas costeras. Los seis municipios de más de 500.000 habitantes (entre ellos Málaga) acumulan la mitad de las certificadas.

Por sectores, la programación y consultoría son las ramas estrella y las TIC y salud suponen el 25% del total de las certificadas. Dentro de estos predomina la fabricación de dispositivos, material médico y biotecnológico, siendo, además, los principales vectores de transformación. Más de la mitad de empresas certificadas pertenecen a los sectores más intensivos en tecnología de Eurostat, y el 25% se alinean en vectores de transformación de muy alto crecimiento.

El equipo de la empresa malagueña Bioherent, que tiene su sede en el PTA de Málaga. / L. O.

Según Enisa, el universo de empresas candidatas en España a ser certificadas bajo el ámbito de actuación de la Ley de Startups se situaría en torno a 3.000.

Las empresas certificadas, según Enisa, presentan un perfil de rápido crecimiento de la facturación. Tras el primer año facturan de media 76.683 euros y, a medida que aumenta la antigüedad, ésta sube hasta los 570.185 euros (lejos del máximo de 10 millones que marca como tope la Ley de Startups). La edad media de las certificadas es de 3,08 años.