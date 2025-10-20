Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una malagueña revela la curiosa ubicación de su casa: su ascensor lleva directamente a un conocido supermercado

La joven ha mostrado la facilidad con la que accede al establecimiento sin siquiera salir de su edificio

Pocas cosas dan mayor pereza que encontrarse en medio de una receta, y descubrir que es necesario salir de casa y trasladarse hacia el supermercado para comprar alguno de los ingredientes para poder terminarla. Un tedioso proceso del que está exenta Natalia, una joven de Málaga que ha dejado sin palabras a sus seguidores por la privilegiada ubicación de su vivienda, con un ascensor que le lleva directamente a una conocida tienda sin tener que salir siquiera de su edificio.

"Se te olvida la mantequilla, pero recuerdas que no tienes ni que salir del edificio de casa para ir al Mercadona", ha señalado la joven mientras muestra el corto proceso que debe seguir para llegar al supermercado. Tal y como ha expuesto, solo tiene que salir de casa, coger el ascensor de su edificio y pulsar la planta del parking, tras lo que aparece en el aparcamiento de este reconocido establecimiento.

Tras esto, solo le queda acceder a la tienda y realizar sus compras sin haber siquiera salido del edificio. Una situación que ha despertado la curiosidad y envidia de miles de ciudadanos, que han asegurado que lo que para Natalia es su día a día, para ellos es "un sueño".

El privilegio de esta malagueña con un supermercado en su propio edificio

"¿Soy la única que piensa que iría en pijama?", ha señalado una joven ante un pensamiento que comparte la mayoría de usuarios, que asegura que irían "hasta con la mascarilla del pelo puesta" al supermercado si lo tuvieran tan cerca como Natalia.

Noticias relacionadas y más

Para la ciudadanía, la ubicación de la vivienda de Natalia es un verdadero lujo por encima de "coches caros o mansiones". "Muchos tienen casa con piscina, ¿pero quién tiene casa con Mercadona?", se pregunta un joven. Sin embargo, también hay quien duda de que este sea un aspecto positivo o un hándicap para la economía del hogar: "No sé si sería privilegiada o pobre en dos días".

