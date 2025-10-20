Los mayores de 70 años y las personas con patologías crónicas ya pueden vacunarse frente a la gripe y covid en Málaga

A partir de este lunes 20 de octubre los malagueños mayores de 70 años ya podrán recibir su vacuna frente a la gripe y el covid-19. También podrán inmunizarse los niños de cinco años o más, así como los adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias hacen un llamamiento especial a las personas jóvenes con patologías crónicas y a sus convivientes domiciliarios para que se vacunen frente a la gripe, de forma que “aumente su nivel de protección frente a estas infecciones respiratorias que podrían agravar su propia enfermedad de base”.

La campaña de vacunación 2025-2026, que se va abriendo de forma progresiva, arrancó el pasado 30 de septiembre con el grupo de edad de 6 a 59 meses, de los cuales ya han sido vacunados un total de 14.395 menores de la provincia, lo que se supone una cobertura del 27,5%.

Resultados hasta ahora

En cuanto a las personas mayores de 80 años, que comenzaron su inmunización el pasado 14 de octubre, la cobertura se sitúa en un 18,2% en Málaga, donde se han vacunado a 15.832 personas. En el caso de los usuarios de las residencias de mayores, para los que se inició la campaña de vacunación antigripal el pasado 6 de octubre, se han vacunado ya 3.427 personas, lo que supone una cobertura de la población diana del 57,6%.

En lo que respecta a la vacunación dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, se han inmunizado 16.433 profesionales de toda Andalucía. La Consejería ha querido hacer también un especial llamamiento a estos profesionales para que se vacunen y poder alcanzar así unos niveles de protección mayor frente a la gripe.

El pasado 22 de septiembre se comenzó también con la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. Desde entonces, han sido inmunizados con nirsevimab 4.761 menores de Málaga, lo que se traduce en una cobertura del 80,6%.

Nivel bajo de gripe

A día de hoy, la actividad de la gripe se encuentra en “un nivel bajo”, según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), que ha aclarado que es el nivel “esperado” para esta época del año, en la que se ha detectado “circulación esporádica” del virus en las últimas cuatro semanas.

Aun así, desde Sanidad han recordado que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

Calendario vacunal

La siguiente fase del calendario vacunal, marcado por la Consejería, comenzará el próximo 27 de octubre y será cuando puedan recibir la vacunación de la gripe las personas de 60 años o más, los profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil) y los profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

A partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.

Las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.