¿Qué ocurre con la réplica de La Mundial?

En marzo de 2023, la concejala de Izquierda Unida Málaga, Remedios Ramos, alertaba de «nuevas irregularidades urbanísticas en la nueva construcción de Hoyo de Esparteros».

Se refería a la réplica del palacete de los condes de Benahavís, luego pensión La Mundial, obra de Eduardo Strachan-Viana Cárdenas, el constructor de calle Larios. El edificio original, de 1894, fue demolido tras la retirada de la protección arquitectónica de grado II que le otorgó el PEPRI Centro en 1989. El propósito era dejar sitio al polémico hotel de Rafael Moneo en esta histórica zona del Centro.

Con la réplica del edificio «arrinconada» al fondo de la parcela, tras el enorme hotel, perdió su propósito: su «forma casi náutica» le convertía en ‘proa’ de la parcela triangular de Hoyo de Esparteros, argumentaba en 2014 en La Opinión el arquitecto Luis Ruiz Padrón.

Nueve años más tarde, Izquierda Unida denunciaba una infracción urbanística en el edificio. En primer lugar, la instalación de una pérgola, «algo ilegal según la normativa prevista para el Centro de la ciudad», así como el hecho de instalarla en una cubierta, «que no es transitable».

La concejala Remedios Ramos denunció la situación en 2023. / A.V.

«Existen dos expedientes de infracción y, uno de ellos, sancionador», apuntaba entonces Remedios Ramos.

Dos años y medio más tarde, la cubierta de la réplica decimonónica continúa exhibiendo la pérgola.

Fuentes próximas al edificio informan a La Opinión de que, en los planos del proyecto básico y de ejecución trasladados al Ayuntamiento por la promotora Braser, constaban en la cubierta unos toldos, «lo único que permitían, no una pérgola fija; alguien lo denunció al Ayuntamiento y este concluyó que no era correcta y dio la orden expresa de que se quitara».

La otra infracción

Por otro lado, en la cubierta del inmueble también se aprecian unas instalaciones tapadas con unos paneles con celosías.

Las mismas fuentes indican que «Planeamiento -de la Gerencia Municipal de Urbanismo- dice que, por encima de lo que había en el antiguo edificio de La Mundial no se puede colocar ninguna cosa, y en este caso la altura máxima permitida es la existente».

Y en efecto, como ha podido saber este periódico, en 2022 la GMU ordenó demoler un cuerpo de 9 metros cuadrados por encima del casetón de la cubierta, al tratarse de una obra sin licencia.

Otra vista de las polémicas estructuras del edificio de Hoyo de Esparteros, incluido el cuerpo sobre el casetón. / A.V.

La respuesta del alcalde

La denuncia de Izquierda Unida vino acompañada de una pregunta al alcalde. Francisco de la Torre remitió entonces a la concejala Remedios Ramos a que consultara en el Departamento de Licencias y Protección Urbanística los expedientes tanto de licencia de obra, de 2013, como «de infracciones», de 2021, en atención a la Ley de Protección de Datos.

Así, pues, cuatro años después de que se abrieran los expedientes de infracción ninguno de los elementos fuera de ordenación ha desaparecido.

Orden de demolición

Fuentes municipales confirman a este periódico esta semana de que, además de expediente de infracción «hay orden de demolición dictada» para los dos elementos. Es decir, que se deberá demoler tanto la pérgola, como «la celosía y la maquinaria» sobre el casetón.

También informan de que el expediente terminó en enero de este año, «cuando se desestimaron las alegaciones de la propiedad».

Sin entrar a valorar la situación, el arquitecto malagueño Antonio Díaz, experto en rehabilitación de edificios, sí recuerda que las infracciones urbanísticas tienen seis años de plazo; por lo que, pasado este, se puede dar la paradoja de que se multen unas infracciones pero luego, no pueda tener lugar la reposición. Es decir, que los elementos ilegales continuarían.

Edificio original de La Mundial en Hoyo de Esparteros. / Salvador. G. Aranda

A la espera de otro PEPRI Centro

Antonio Díaz aprovecha además para hacer esta reflexión: «La legislación está desfasada, es absolutamente necesario e imprescindible contar ya con un nuevo PEPRI Centro» -el actual es del año 1989-.

El arquitecto recuerda que, ya en 2003, el actual PEPRI Centro se consideraba «antiguo»y que, en 2012, cuando el Centro fue declarado BIC, el Ayuntamiento tuvo «dos años para actualizarlo», algo que no ha podido cumplir ni 11 años después.

Para el arquitecto malagueño, es urgente que los profesionales cuenten con «herramientas» actualizadas que indiquen con claridad qué se puede y qué no en este protegido espacio histórico de Málaga.

«La legislación está desfasada, ni en el PEPRI ni en el PGOU se habla de apartamentos turísticos», pone, por último, de ejemplo.