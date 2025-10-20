Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante

Más de 20.000 metros cuadrados de ocio, esparcimiento y diversión para toda la familia. Esto es lo que ofrece uno de los parques más grandes y emblemáticos de toda la provincia de Málaga, perfecto para acudir con niños de todas las edades ante la amplia variedad de atracciones con las que cuenta, como tirolina, zona de escalada, toboganes e, incluso, un enorme dinosaurio por el que se puede trepar.

Este enclave privilegiado es el Parque Leonor Princesa de Asturias de Coín, el parque más grande del municipio, que está compuesto por cuatro áreas de juegos infantiles destinados a todas las edades, así como un auditorio con capacidad para más de mil espectadores que acoge eventos de todo tipo.

Uno de los entornos favoritos de los visitantes que acuden a este emblemático lugar es su lago artificial que, con sus 2.000 metros cuadrados de extensión y su gran fuente central, se han convertido en parada obligatoria para quienes se encuentran en la zona y quieren contemplar su belleza y calma al aire libre.

Un lago artificial de 2.000 metros cuadrados en este parque de Málaga

Además, las familias pueden utilizar su zona de barbacoa y las mesas de pícnic que se han dispuesto por el parque mientras los más pequeños se divierten en las atracciones y actividades de las que dispone este entorno, como su tirolina y su zona de escalada, así como sus distintos juegos y toboganes, que tienen en su dinosaurio gigante repleto de tubos su principal atracción.

"Es un parque original y perfecto para familias", señalan sus propios sobre este entorno "ideal" para pasar el día en un ambiente único que está abierto de lunes a jueves en horario de 9.00 a 21.00 horas, y viernes, sábado, domingo y festivos de 10.00 a 00.00 horas.