¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que próximamente abrirá una convocatoria de plazas para funcionarios.

El Consistorio busca personal para la administración, incluyendo técnicos de administración general (TAG), administrativos, auxiliares administrativos, así como técnicos de archivos y bibliotecas, economistas, veterinarios, entre otros perfiles.

Se trata de un total de 266 plazas, de las cuales 116 están destinadas a promoción interna.

En cuanto a los requisitos, los aspirantes deberán cumplir los requisitos generales de nacionalidad, edad y capacidad funcional recogidos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, además de los requisitos específicos de cada puesto, como la formación y titulación exigida.

Todas las ofertas

En esta convocatoria se ofertan plazas para los cuerpos de Policía (en varias categorías: oficial, subinspector), bomberos (también con plazas para oficial técnico, subinspector, inspector y jefe de dotación), así como puestos en administración, incluyendo gestión, administrativos, auxiliares y subalternos.

En el área social y educativa, se buscan educadores, educadores sociales, trabajadores sociales, monitores y profesores de banda de música (especialidades en flauta y percusión). También hay plazas en el ámbito cultural, como en archivos y bibliotecas.

Para servicios técnicos y especializados, se incluyen perfiles como psicólogos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos (agrícola e industrial), especialistas en deportes, veterinarios y personal de inspección de limpieza.

En los oficios y mantenimiento se necesitan electricistas, carpinteros, albañiles, mecánicos-conductores, fontaneros, conserjes escolares, inspectores de mercados, auxiliares de hogar y personal auxiliar general.

Desde el Ayuntamiento indican que la convocatoria se abrirá próximamente, por lo que se recomienda estar atento al apartado de Empleo Público en la web oficial del Ayuntamiento de Málaga.