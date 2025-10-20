Satse denuncia ante la Inspección de Trabajo el “abandono” que sufren los profesionales del Hospital Regional de Málaga

El sindicato de Enfermería Satse ha decidido denunciar ante la Inspección de Trabajo la situación que sufren las enfermeras y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del complejo del Hospital Regional de Málaga como consecuencia de la falta de profesionales y el “abandono” por parte de la Gerencia del centro.

Según explica la organización sindical, este déficit de personal, provocado en gran parte por las bajas y reducciones de jornada sin cubrir, se traduce en una mayor sobrecarga para el resto de profesionales que deben asumir las labores de los compañeros que no son sustituidos, poniendo “en riesgo” la seguridad y la calidad de la atención sanitaria de los usuarios.

Un ejemplo de ello, y que han llevado ante la Inspección de Trabajo, es el caso del CARE José Estrada de Málaga, donde faltan por sustituir hasta cinco enfermeras y dos TCAEs. “Las bajas aquí se pueden tirar meses sin cubrir, pero es, desgraciadamente, un problema común y estructural dentro del complejo”, afirma Manuel Quero, delegado de Satse del CARE José Estrada, que detalla que estas cinco enfermeras y dos TCAEs, llevan, como mínimo, entre un mes y medio y dos meses sin ser reemplazadas.

Hospital Civil

Según el sindicato, esta falta de sustituciones y “plantilla deficitaria” se extiende también al Hospital Civil, así como al resto del complejo Hospitalario. En concreto, en esta ocasión denuncian que en las plantas de Urología y Maxilofacial ha desaparecido la tercera enfermera de refuerzo del turno de mañana de lunes a viernes, a pesar de que se mantiene la misma actividad asistencial.

“Esta tercera enfermera ha sido destinada a cubrir descubiertos en otras unidades del complejo, lo que conlleva una evidente sobrecarga laboral cuyas consecuencias no sólo sufren enfermeras y TCAE, sino que la sufren principalmente los pacientes de dichas unidades”, han advertido en un comunicado.

“Cuando una enfermera tiene que responsabilizarse de tres o cuatro consultas, cuando tendría que responsabilizarse de la mitad, eso conlleva a aumentar los riesgos de equivocaciones”, señala Quero, que remarca que en el caso de las unidades de Urología y Maxilofacial “son dos plantas en las que continuamente están entrando pacientes ingresados de quirófano”.

Huelga de cinco días

Precisamente, esta falta de profesionales y de sustituciones, que obliga a constantes movilizaciones entre unidades para cubrir “los huecos”, han sido los principales motivos por los que la Junta de Personal del Hospital Regional ha convocado una huelga de cinco días del próximo 3 al 7 de noviembre para todas las categorías profesionales.

“Esta mañana me he dado una vuelta por las plantas y la gente está concienciada con el tema de la huelga”, sostiene Quero, que insiste en que, si han llegado hasta este punto, es porque “la situación está al límite” y porque “los profesionales no pueden más”.

En total, según las estimaciones del sindicato, en todo el complejo hospitalario faltan cerca de 300 enfermeras. “Aparte de las plantillas deficitarias que tenemos, están obsoletas”, apunta Quero, que recuerda que la población en Málaga ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. “No están adecuadas a la realidad asistencial que tenemos en Málaga”, incide.

Evaluaciones de riesgo psicosocial

En cuanto a la denuncia que han presentado ante la Inspección de Trabajo, también han incluido los problemas existentes para que se realicen las evaluaciones de riesgo psicosocial solicitadas por determinadas unidades de Enfermería.

En este sentido, señalan que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como una obligación del empresario (Gerencia) planificar la actividad preventiva a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores (art. 16.1) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 3.1). Según Satse, esta normativa no se está llevando a cabo por lo que “denunciamos que la Gerencia del Hospital Regional incumple con su obligación y abandona a sus trabajadores”.

Un año y nueve meses esperando

En concreto, han informado a la Inspección de Trabajo que la Unidad de Agudos tiene solicitada desde enero de 2024 una evaluación de riesgo, por la situación de sobrecarga laboral que sufrían. Sin embargo, a día de hoy, un año y nueve meses después, aún no se ha iniciado dicho procedimiento.

“El tema de la evaluación de riesgo psicosocial no se lleva a cabo”, sostiene Quero , que recuerda que estas evaluaciones se realizan para evaluar si existe riesgo para la salud, física, emocional o psicológico de los profesionales debido a una situación de sobrecarga laboral, para que, en caso de que haya, se establezcan una serie de medidas correctoras para disminuir dicho riesgo.

Por ejemplo, en 2016 la Unidad de Maxilofacial se implementaron una serie de medidas tras determinar en la evaluación que existía riesgo de sobrecarga. “Pero nueve años después, nadie ha evaluado si esas medidas fueron efectivas o no”, ha expuesto Satse en el comunicado difundido a los medios de comunicación

El sindicato ha anunciado hoy que va a solicitar una evaluación de riesgo psicosocial en la Unidad de Urología, ya que las enfermeras y TCAEs le han trasladado que “su situación de sobrecarga laboral es ya inasumible”.